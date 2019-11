Kris srečno pristal v Los Angelesu

Larisa Štoka, ustanoviteljica in predsednica Društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, ki je vodilo akcijo zbiranja denarja za malega Krisa, je bila v kontaktu s Krisovo mamico Ano Jerak. Tako nam je Larisa že v zgodnjih jutranjih urah sporočila, da je deček z družino srečno pristal v Los Angelesu. Podrobnosti o tem, kako je 14 ur dolg let potekal in kako se je mali borec na potovanju držal, še nimamo.

Krisa smo sicer včeraj okrog 12. ure slovenski mediji pospremili na Letališče Jožeta Pučnika, kjer je z zasebnim letalom srbskega poslovneža Miodraga Kostića poletel proti ZDA. Poleg medijev so bili ob Krisu tudi njegovi stari starši, slovo od vnuka pa je bilo dolgo in čustveno.

Kaj je tik pred odhodom povedala Krisova mamica Ana in kako je potekal Krisov odhod, preverite TUKAJ.

Krisova mama je včeraj v izjavi pred odhodom povedala, da bo deček jutri prvič obiskal losangeleško kliniko UCLA, kjer bo prejel okrog dva milijona evrov vredno zdravilo Zolgensma. S tem bo postal prvi otrok s spinalno mišično atrofijo v Sloveniji, ki bo deležen genskega zdravljenja.

Foto: Bojan Puhek

Točen dan, ko bodo tamkajšnji zdravniki dečku aplicirali zdravilo, še ni znan, je včeraj še enkrat poudarila mama. "Najprej bodo verjetno še enkrat opravili vse potrebne preiskave, potem pa bomo izvedeli datum. Mislim pa, da gre tukaj za štetje v dnevih in da se ne bo ne vem kako dolgo čakalo," je povedala.

Kris bo nato več tednov ostal v Ameriki, nastanjen bo v apartmaju nedaleč od bolnišnice, kjer bodo v tem času redno spremljali njegov odziv na zdravilo in napredek. Ko bodo ocenili, da lahko deček odpotuje nazaj domov, se bo družina prav tako z zasebnim letalom gospoda Kostića vrnilo v Slovenijo.