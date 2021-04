Kriminalisti pri predsedniku nadzornega sveta STA na podlagi več prijav

Policija na podlagi več prijav domnevnih nepravilnosti, povezanih z delovanjem STA, in ne sklepa vlade preverja sum kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. Zato so kriminalisti PU Ljubljana stopili v stik s predsednikom nadzornega sveta STA Mladenom Terčeljem, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.

"Policija je v zadnjem obdobju prejela več prijav v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi, povezanimi z delovanjem omenjene agencije. Na podlagi teh prijav (in ne sklepa vlade) policija preverja dejstva in okoliščine v zvezi z razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti in s tem namenom so kriminalisti PU Ljubljana (in ne NPU) v preteklih dneh kontaktirali predstavnika nadzornega sveta," so na vprašanja STA danes odgovorili na Generalni policijski upravi.

Več podatkov glede na trenutno fazo postopka ne morejo posredovati, so dodali.

Predsednik nadzornega sveta STA Mladen Terčelj je v petek za STA potrdil, da so ga v četrtek na njegovem domu obiskali preiskovalci. "Do pogovora še ni prišlo. Poudarjam, da imam veliko zaupanje v delovanje pravne države in s tem tudi neposredno v delovanje NPU," je povedal Terčelj.

Časnik Dnevnik je v petek poročal, da so Terčelja v četrtek obiskali preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Na policiji so za časnik dejali, da "na podlagi prejete prijave preiskovalci NPU vodijo predkazenski postopek za sum storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti".

Vlada je marca nadzornemu svetu STA predlagala razrešitev direktorja STA Bojana Veselinoviča ter sprejela sklep, naj notranje ministrstvo preveri, ali ravnanja direktorja STA vsebujejo elemente kaznivih dejanj. Predlagala je tudi nadzor inšpektorata za delo. Predstavniki inšpektorata za delo so nekaj dni kasneje nadzor na STA tudi opravili, pri čemer so pojasnili, da nadzor opravljajo po uradni dolžnosti.