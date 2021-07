Smrtonosna bolezen, zaradi katere vsako leto umre 150 Slovenk in Slovencev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med tistimi, ki izčrpavajočo vročino vsakodnevno občutijo na svoji koži, so gradbeni delavci. A celodnevno delo na žgočem soncu ni le naporno, pač pa je lahko tudi zelo nevarno. Ne le dehidracija, pregretje in opekline, pretirano izpostavljanje soncu ima lahko tudi dolgotrajne resne posledice. Kožni rak, sicer najpogostejši rak pri ljudeh, je v Sloveniji že nekaj let v porastu. Za posledicami bolezni vsako leto umre okoli 150 bolnikov.