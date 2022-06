Vročinski valovi daljši in pogostejši: danes v Sloveniji do 37 stopinj Celzija

Današnji dan, za katerega je Agencija RS za okolje (Arso) zaradi velikih toplotnih obremenitev izdala oranžno opozorilo za velik del Slovenije, je minil v znamenju visokih temperatur. Ponekod po državi so namerili tudi do 37 stopinj Celzija, piše na spletni strani Arsa.

Povprečne dnevne temperature so tako dosegle 28 stopinj Celzija. Arso sicer povečane toplotne obremenitve napoveduje tudi za prihodnje dni, v torek se bodo najvišje dnevne temperature zopet povzpele do 36 stopinj Celzija. Vročina bo vztrajala še cel teden, ohladitve pa za zdaj ni na vidiku.

Na Arsu opozarjajo, da moramo ob visokih temperaturah poskrbeti za zadostno hidracijo. Prav tako predlagajo, da se v teku dneva zadržujemo v sencah in hladnih prostorih ter se izogibamo napornemu delu na prostem.

Tropske noči

Ob vse večjih toplotnih obremenitvah se povečuje tudi število tropskih noči, ko najnižje temperature ne padejo pod 20 stopinj Celzija. Do nedelje so jih na Arsu največ izmerili v Kopru in Vedrijanu, sledijo še Bilje, Ajdovščina, Podnanos, letališči Portorož in Cerklje ter Ljubljana.

Analiza na Arsovem spletišču kaže tudi, da so vročinski valovi od 60. let prejšnjega stoletja do danes daljši in pogostejši. Znatno povečanje je opazno predvsem po letu 2000. Prav tako ugotavljajo, da se valovi od začetka meritev pojavljajo vse prej.

Jadransko morje z 28 stopinjami Celzija

Z visokimi temperaturami se zmanjšuje tudi vodnatost rek. V Posočju, na Vipavskem in Notranjskem imajo te namreč izrazito nizko vodnatost za to obdobje, piše na spletni strani meteo.si. Zaradi pomanjkanja padavin je zato povečana tudi možnost pojavnosti požarov v naravnem okolju. Ta je najvišja na Goriškem, za katero je izdano rdeče opozorilo, oranžno pa velja za Ljubljano in okolico, Obalo in Postojno.

Po podatkih Arsa ima Jadransko morje 28 stopinj Celzija.