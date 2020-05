Dvojna ničla: brez novih primerov in brez novih smrti

V četrtek so opravili 882 testiranj, okužbe niso potrdili pri nobeni osebi, prav tako nobena oseba ni umrla. Hospitaliziranih je 21 ljudi, od tega so štiri na intenzivni negi. V Sloveniji so do zdaj potrdili 1.468 okužb z novim koronavirusom, 106 oseb pa je umrlo.

Doslej so opravili 73.742 testov na okužbo z novim koronavirusom. Med 1468 pozitivnimi je 648 moških in 820 žensk.

V zadnjem tednu smo dnevno potrdili največ po en nov primer okužbe. V zadnjih nekaj tednih torej pada tudi število ljudi, ki so hospitalizirani in na intenzivni negi.

Kacin: Epidemiološka slika v Sloveniji vsak dan boljša

Vladni govorec Jelko Kacin je dejal, da je epidemiološka slika v Sloveniji vsak dan boljša, kar omogoča nadaljevanje sproščanja ukrepov. Dejal je tudi, da se v ponedeljek v šole vračajo devetošolci.

Več podrobnosti glede odpiranja mej s sosednjimi državami je Kacin obljubil v ponedeljek.

Trend obolelosti s #COVID19 v Sloveniji na dan 21. 5. 2020 (00:00-24:00):

- št. testiranj: 882

- št. pozitivnih: 0

- št. hospitaliziranih: 21

- št. oseb na intenzivni negi: 4

- dnevno|skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0|278

- skupno št. pozitivnih oseb: 1468

Sodne počitnice bodo krajše

S koncem maja se končujejo omejitve na področju sodstva. S 1. junijem se bodo postopki na sodiščih nadaljevali, še vedno pa bo Lilijana Kozlovič, ministrica za pravosodje. Foto: STA treba upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede zagotavljanja preventivnih ukrepov.

Sodne počitnice bodo letos krajše. Trajale bodo od 1. do 15. avgusta, tako pa bodo poskušali skrajšati zaostanke, ki so se nabrali v teh dveh mesecih.

Na sodiščih bo še vedno obvezna uporaba mask, prav tako pa bo treba upoštevati minimalno razdaljo 1,5 metra. Od 18. maja so prav tako omogočeni obiski v zaporih.

Kozlovičeva je komentirala tudi zadnje dogodke, povezane s Štajersko vardo, ko so obiskali policijsko postajo v Slovenski Bistrici. Dejala je, da je njihovo dejanje nedopustno in da pričakuje, da bodo organi pregona ugotovili, za kakšno kršitev gre, vpletene pa ustrezno sankcionirali.

