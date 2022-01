"Zgodba GEN-I 2021 je zanimiva, napeta in ima srečen konec," so bile uvodne besede Roberta Goloba na konferenci o uspešnosti družbe GEN-I v letu 2021. "Pri govoru je držal dvignjen kazalec, ki običajno napeljuje občinstvo k večji pozornosti, obratno pa dvignjen kazalec kaže na neko osebnostno lastnost, željo po prevladi, željo po pomembnosti, ki jo želi sporočati skozi geste, ne skozi vsebino," je menil Edvard Kadič, strokovnjak za komunikacijo, ki je na konferenci pozorno spremljal vsak Golobov gib.

"Svojo odločitev sem sprejel. Prejšnji teden sem svoje soglasje za poslovodstvo formalno umaknil, kar pomeni, da v upravi ne bom več sedel," je dejal Golob, kar pa je po Kadičevem mnenju edini izhod iz trenutnega položaja, ki Golobu ne kvari ugleda. V sredo bi mu namreč sodišče v Krškem, kjer poteka spor zaradi novega poslovodstva, lahko pokazalo vrata.

Poleg tega se mora Golob znebiti še ene črne pike, rekordno visoke nagrade, to bo, kot pravi, podaril humanitarnim organizacijam. Tudi njegova plača je fantastična, vsi Slovenci naj imajo tako, je dejal Golob.

"Fino bi bilo, če bi imeli vsi tako plačo, ampak v resnici jo ima le on, in to za državni denar in v državnem podjetju," pravi Kadič.

Kot je še menil, so Goloba na nastop dobro pripravili, a bi mu lahko nekoliko razširili besedni zaklad. Po Kadičevih besedah se je tiskovna konferenca zdela kot konferenca stranke s sponzorjem GEN-I. Lep del konference je namreč porabil za samohvalo svoje vloge, je sklenil.