Konec tedna sončen, v ponedeljek sledi vremenska sprememba #video

Danes bo pretežno jasno. Živo srebro se bo v notranjosti povzpelo do največ 23, na Primorskem pa vse do 25 stopinj Celzija. Podobno vreme bomo imeli tudi v soboto in nedeljo, medtem ko se nam v začetku prihodnjega tedna obeta vremenska sprememba. V ponedeljek se bo namreč zmerno pooblačilo, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje.

Ciklon, ki je nad zahodnim Sredozemljem, se odmika proti jugu, nad našimi kraji pa se nekoliko krepi območje visokega zračnega tlaka s toplim in suhim zrakom. Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne se bo ponekod po nižinah zadrževala megla. Nekaj nizke oblačnosti bo sprva možno tudi ob morju. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Sobota bo sončna in topla

V soboto bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne se bo ponekod po nižinah zadrževala megla. Popoldne bo na severovzhodu prehodno zapihal južni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, na Primorskem do okoli 12, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija.

Nedelja bo precej jasna, v ponedeljek se bo pooblačilo

Tudi v nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek pa se bo zmerno pooblačilo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost.