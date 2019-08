Konec prepovedi: v Žusterni zaplapolala bela zastava

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadzor Nacionalnega inštituta za javno zdravje je preklical prepoved kopanja v Žusterni. Zadnji rezultati analiz so pokazali, da je morje na kopališču v Žustarni, iztoku meteornega kanala in kopalnem območju med izlivom kanala ter mandračem Molet znova primerno za kopanje.

Tako so po štirih dnevih na kopališču sneli redečo zastavo in odstranil trakove, ki so opozarjali na neprimernost kopanja.

NIJZ je na terenu ugotovil, da na vodi na kopališču in kopalnem območju ni več videti pene, prav tako ni več smradu po fekalijah, so sporočili z občine.

Upravljavcu kopališča svetujejo nadaljnji nadzor, kopalkam in kopalcem pa, naj se ne kopajo ob iztoku meteornega kanala.

Zavod za šport Mestne občine Koper bo do konca kopalne sezone na tem delu trikrat na dan izvajal vidno in olfaktorno kontrolo kopališča ter vodil dokumentacijo. V primeru zaznanih nepravilnosti bo nemudoma obvestil ARSO in NIJZ.

Rdeča zastava je bila izobešena od petka, ko je prišlo do fekalnega onesnaženja.

Več ljudi s težavami

Foto: STA Po poročanju Radia Koper se je zaradi zdravstvenih težav s prebavnim traktom in vnetjem ušes v povezavi z onesnaženjem pri Žusterni v zadnjih dneh na Obali povečal tudi obisk zdravstvenih ustanov. Koprsko enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje je samo v ponedeljek obiskalo več kot 16 ljudi.

Župan Kopra Aleš Bržan je sicer v objavi na omrežju Facebook namignil, da bi bilo lahko onesnaženje namerno. "Naključja so redka, ko se ponavljajo, se moramo resno zamisliti," je med drugim zapisal Bržan. Na koprski občini so prav tako v ponedeljek med drugim opozorili, da se je v zadnjem času povečalo število nedovoljenih posegov v mestno infrastrukturo.