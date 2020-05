Konec epidemije: kako odjavim začasno prebivališče?

Slovenci so v času epidemije množično prijavljali začasna prebivališča, saj je bilo treba bivati le na enem naslovu. Zdaj se epidemija končuje in mnogi bodo začasna prebivališča odjavili. Kako to storiti najbolj enostavno?

V času razglašene epidemije covid-19 je bil lahko posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem nastanjen samo na enem naslovu. Ljudje so množično prijavljali začasna prebivališča, saj so čas raje kot na stalnih prebivališčih v stanovanjih preživljali na vikendih ali pri sorodnikih na deželi. Hkrati se je moral posameznik odločiti, kje bo bival, in se ni smel seliti med stalnim in začasnim prebivališčem.

Ministrstvo je takrat omogočilo poenostavljeno oddajo vloge za prijavo začasnega prebivališča prek spleta brez uporabe e-identitete.

Epidemije bo uradno konec 1. junija, s tem pa pri mnogih tudi potreba po začasnem prebivališču. Tako kot vlogo za prijavo začasnega prebivališča lahko tudi vlogo za odjavo začasnega prebivališča posameznik enostavno odda prek spleta brez uporabe e-identitete.

To lahko stori na naslovu e-uprave, s klikom na vlogo za odjavo začasnega prebivališča - brez uporabe e-identitete. Če željio to storiti še za otroka ali drugo osebo, ki ga je pooblastila, to stori na povezavi vloga za odjavo začasnega prebivališča - za mladoletnega otroka in drugo osebo - brez uporabe e-identitete.

Najpozneje v osmih dneh

Začasno prebivališče je treba odjaviti najpozneje v osmih dneh od prenehanja prebivanja na naslovu. V vlogi je treba navesti osebne podatke in naslov začasnega prebivališča, ki ga posameznik odjavlja, izpolnjeno vlogo pa mora (elektronsko) posredovati upravni enoti, na območju katere je začasno prebivališče.

Pri odjavi začasnega prebivališča za otroka, čigar starši živijo na različnih naslovih, ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, je treba priložiti skenirano soglasje drugega starša.

Pooblastilo je treba priložiti tudi v primeru, če posameznik odjavlja drugo osebo, ki ga je pooblastila za odjavo prebivališča.

Oddaja vloge za odjavo in prijavo začasnega prebivališča je brezplačna.

Vloge lahko oddate tudi fizično. Na fotografiji upravna enota na Tobačni v Ljubljani. Foto: Ana Kovač

Kaj pa naslov vročanja?

Pri prijavi začasnega prebivališča se mora posameznik odločiti, ali naj naslov vročanja ostane stalni naslov ali začasni naslov, posameznik ima namreč lahko le en naslov za vročanje. Gre za vprašanje, kam naj se vročajo poštne pošiljke državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti.

Če je posameznik odjavljal začasno prebivališče, ki ga je pri prijavi določil tudi kot naslov vročanja, se mu zdaj naslov vročanja samodejno prestavi na začasni naslov.

Brez potrdila prek spleta ne gre

Če pa želi posameznik ohraniti začasno prebivališče in spremeniti le naslov vročanja, mora podati novo vlogo, a tega ne more storiti brez uporabe e-identitete. Če želi vlogo oddati prek spleta, mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim v elektronskem poslovanju izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.

Vlogo za spremembo naslova vročanja lahko poda na povezani Določitev naslova za vročanje.

Kot vse druge vloge pa lahko tudi to seveda oddate tudi v fizični obliki na upravni enoti.

Če pri oddajanju vloge potrebujete pomoč, lahko od ponedeljka do petka med 8. in 20. uro brezplačno pokličete na Enotni kontaktni center državne uprave na telefonsko številko 080 20 02 ali pošljete vprašanje na e-naslov ekc@gov.si.