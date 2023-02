Koncesionarji opozarjajo na neskladnost vladnega projekta za zaposlene v plačni skupini J

V Združenju koncesionarjev domov za starejše pozdravljajo sprejetje posebnega vladnega projekta za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, ki omogoča izplačevanje delovne uspešnosti ob povečanem delu. A opozarjajo, da ukrep za koncesionarje ne velja, čeprav so tudi oni del mreže javne službe institucionalnega varstva.

V gospodarskem interesnem združenju koncesionarjev domov za starejše so bili seznanjeni, da je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti javne zavode, med njimi tudi domove za starejše, obvestilo o sprejemu omenjenega posebnega vladnega projekta, s katerim se vzpostavlja možnost dodatnega nagrajevanja bolj obremenjenih javnih uslužbencev na določenih delovnih mestih v plačni skupini J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva v javnih zavodih.

"Koncesionarji pozdravljamo in odobravamo sprejem posebnega vladnega projekta, vendar pa pri tem izrazito bode v oči, da so izvajalci le tega izključno javni zdravstveni zavodi in javni zavodi na področju socialnega varstva, pri čemer pa se pozablja, da mrežo javne službe institucionalnega varstva ne opravljajo le javni zavodi, temveč tudi koncesionarji," so opozorili v današnjem sporočilu za javnost.

V skladu z zakonodajo morajo namreč tudi koncesionarji storitev institucionalnega varstva opravljati pod enakimi pogoji kot javni zavodi, kar po navedbah združenja "posledično pomeni, da bi moral posebni vladni projekt veljati tudi za koncesionarje".

Pristojno ministrstvo opozarjajo na neskladje predlaganega ukrepa

V združenju zato pristojno ministrstvo opozarjajo na neskladje predlaganega ukrepa in ga pozivajo, da se ukrep dopolni tako, da bo financiranje dodatka veljalo tudi za zasebne subjekte, ki v okviru javne mreže opravljajo dejavnost na podlagi koncesije. Če neenaka obravnava izvajalcev v javni mreži ne bo odpravljena, pa ne izključujejo možnosti pravnega ukrepanja, je združenje zapisalo v dopisu ministrstvu.

Vlada je posebni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, ki omogoča izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, sprejela na dopisni seji 24. januarja. Po projektu se lahko javnemu uslužbencu za posamezni mesec izplača dodatek v višini do 150 evrov bruto za polni delovni čas, so takrat sporočili z urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Kot so navedli, se zaradi trenutne situacije na področju zdravstva in socialnega varstva javni uslužbenci v plačni skupini J soočajo s povečanimi obremenitvami zaradi interventnih zakonov iz leta 2022. Vlada se je zavezala, da bo delovna uspešnost iz tega naslova prvič izplačana pri plači za mesec januar 2023. Finančna sredstva za projekt pa bodo zagotovljena iz proračunskih sredstev ministrstva za zdravje ter ministrstva za delo.