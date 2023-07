Komisija brez pojasnil glede zagotavljanja stabilnosti javnih financ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člani komisije DZ za nadzor javnih financ danes niso opravili razprave o stanju javnih financ in so ostali tudi brez pojasnil, kako namerava vlada zagotavljati njihovo stabilnost. Predstavnikov finančnega ministrstva namreč na sejo ni bilo, zato je predsedujoči Jernej Vrtovec (NSi) sejo takoj po uvodni predstavitvi zahteve za sklic prekinil.

Razpravo o stanju javnih financ na seji komisije so zahtevali poslanci NSi. "Ko smo videli polletni primanjkljaj proračuna države, ki gre v astronomske številke, smo se odločili, da zahtevamo sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ," je povedal poslanec te stranke Jožef Horvat.

Kot je pred dnevi objavilo finančno ministrstvo, je v prvih šestih mesecih letos proračunski primanjkljaj znašal 413 milijonov evrov, za celo leto je načrtovan v višini 2,9 milijarde evrov oz. 4,5 odstotka BDP. "Gre za tretji najvišji proračunski primanjkljaj v zgodovini države in enega najvišjih med državami članicami EU," je opomnil Horvat.

Ob tem so bili skupni prihodki proračuna v prvih petih mesecih letos za dva odstotka nižji kot v enakem obdobju lani, pri čemer se mu zdi zaskrbljujoč predvsem padec priliva od davka na dohodek pravnih oseb, skupni odhodki pa so bili višji za dva odstotka oz. brez upoštevanja odhodkov za blažitev posledic epidemije covida-19 in draginje celo za 6,6 odstotka.

Spomnil je, da bo za financiranje načrtovanega primanjkljaja ter za odplačilo dolga potrebna zadolžitev v višini 4,2 milijarde evrov.

Nerazumljivo se mu zato zdi, da vlada z nepremišljenimi ukrepi, med katerimi je omenil zakon o dolgotrajni oskrbi, napovedane spremembe zakona o delovnih razmerjih ter spremembe obračuna bolniških nadomestil v škodo delodajalcev, še dodatno dviguje stroške dela oziroma obdavčitve plač ter z različnimi birokratskimi ovirami zmanjšuje konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja.

Za javnofinančno stabilnost je bistveni pogoj ugodno poslovno okolje, je opomnil Horvat. Komisija bi morala zato vladi priporočiti, naj skrbno spremlja rast očiščene javne porabe in ne sprejema ukrepov, ki bi slabšali strukturni položaj javnih financ. Hkrati so želeli v NSi vlado pozvati, naj pripravi ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti, kot so uvedba socialne kapice, razbremenitev stroškov dela, debirokratizacija ter strategija delovnih migracij.

Boštjančič se je opravičil

Vrtovec je nato sejo prekinil, saj se je finančni minister Klemen Boštjančič, ki danes začenja dvodnevno zasedanje evropskih finančnih ministrov v Bruslju, opravičil, prav tako na sejo ni prišel noben državni sekretar. Kdaj se bo nadaljevala, za zdaj še ni znano.