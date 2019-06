Komarji na delu: kako se zaščititi pred virusom Zahodnega Nila #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če greste na počitnice v Grčijo – grške oblasti svarijo – pazite na požare, stavke in tudi na komarje. Grke je strah, da bi se spet ponovil lanski rekord okužb turistov z virusom Zahodnega Nila. Strokovnjaki menijo, da se virus Slovenije ne bo več dolgo izogibal.

Velike nevarnosti okužbe s tem virusom pa ni samo v Grčiji, ampak tudi v Italiji, na Cipru, v Romuniji in Srbiji, povsod, kjer že beležijo porast obolelih z znaki, sicer značilnimi za gripo (vročina, glavobol in utrujenost).

Samo Grčijo bo letos obiskalo 31 milijonov turistov, trikrat toliko, kot ima država prebivalcev. Med njimi nemalo Slovencev in Slovenk. Kako se zaščititi pred virusom Zahodnega Nila in za koga predstavlja največje tveganje?

Okužba je pri nas sicer redka, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). So pa v zadnjih desetih letih vsako leto potrdili več primerov okuženih v Grčiji, povedo v njihovem centru za preprečevanje in nadzor bolezni.

Prenašajo jo komarji s pikom, zelo redko se lahko prenaša tudi s transfuzijo okužene krvi ali pa prek darovanja organov, pravi Eva Grilc, epidemiologinja iz Centra za nalezljive bolezni na NIJZ.

Leta 1996 je bila v Romuniji velika epidemija in od takrat imamo primere virusa Zahodnega Nila v evropskih državah, pravi Danae Pervanidou s Helenskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni.

Pripravljenost je Slovenija dvignila za eno stopnjo

Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije pravi, da odkar so se začeli pojavljati primeri okužb v naši bližini, smo pripravljenost na pojav virusa Zahodnega Nila na državni ravni dvignili za eno stopnjo.

"To pomeni, da se vsi pacienti, ki imajo nevrološke težave, testirajo tudi na virus Zahodnega Nila, in da se vsa kri, ki se zbere za transfuzijo, do zadnjega vzorca testira na virus Zahodnega Nila," pravi Trilar.

Po vbodu okuženega komarja v kar 80 odstotkih okužba poteka brez pojava bolezenskih znakov in simptomov.

"Približno v 20 odstotkih primerov se pojavijo bolečine v mišicah, slabo počutje in glavobol, v manj kot enem odstotku pa virus napade možgane, pravi Eva Grilc, ki dodaja, da po navadi zbolijo starejši od 65 let, ki imajo tudi kakšno kronično bolezen.

Kako se zaščititi pred boleznijo:



– nosimo svetla oblačila, ki naj pokrivajo čim večji del telesa,

– izogibamo se zadrževanju na prostem, ko je aktivnost komarjev največja,

– uporabljamo sredstva za zaščito proti komarjem,

– uporabljamo mreže proti komarjem,

– odstranimo pogoje za razmnoževanje komarjev.

Kmalu tudi bolj množično v Sloveniji?

Kot pravi Trilar, se virus Slovenije ne bo več dolgo izogibal, "saj ga imamo na samem pragu in verjetno bomo prej ko slej morali začeti izvajati resnejše ukrepe".

Glavni prinašalci so komarji silver iz vrste Culex, ki so v Sloveniji domorodni. Zdravila za okužbo s potencialno nevarnim virusom pa ni, zdravljenje je le simptomatsko.