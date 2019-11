Kolumnistka revije Elle toži Trumpa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolumnistka revije Elle E. Jean Carroll, ki je že poleti trdila, da jo je Donald Trump pred tremi desetletji posilil, je v ponedeljek vložila tožbo proti predsedniku ZDA zaradi obrekovanja. V tožbi ponovno trdi, da jo je Trump pred desetletji posilil, nato pa napadel njeno osebnost in jo obtožil, da laže za finančno korist.

"Ob tem je celo žalil moj videz. Nobena ženska ne bi smela iti skozi to," je v tožbi zapisala 75-letna Carrollova, ki je junija v reviji New York opisala posilstvo v garderobi ene od newyorških veleblagovnic.

"Nihče ni nad zakonom in nihče ni upravičen do prikrivanja spolnega napada z obrekovanji in neresnicami," piše v tožbi proti Trumpu, ki je po objavi obtožbe junija dejal, da se mu ne sanja, kdo je ta ženska, čeprav se je z njo tudi fotografiral.

Trumpova tiskovna predstavnica Stephanie Grisham je na tožbo odgovorila s komentarjem, da se knjiga Carrollove verjetno ni dovolj dobro prodajala in želi priti do denarja po drugi poti. "Zgodba, s katero hoče prodati svoje smetje od knjige, se ni nikoli pripetila," je med drugim dodala Grishamova.

Nad Trumpa še nekaj žensk

Trumpa iz podobnega razloga toži tudi nekdanja tekmovalka v njegovi nekdanji oddaji televizije NBC Vajenec Summer Zervos. Tudi ona trdi, da se je Trump spravljal nanjo, predsednik jo je ozmerjal z lažnivko in Zervosova ga toži.

Tožila ga je tudi nekdanja pornografska zvezdnica Stormy Daniels, prav tako zaradi obrekovanja. Danielsova trdi, da je imela spolni odnos s Trumpom, katerega odvetnik Michael Cohen ji je plačal za molk, Trump pa jo je ozmerjal z lažnivko. Danielsova je tožbo zaradi obrekovanja izgubila in mora Trumpu vrniti pravdne stroške.