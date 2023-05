Koliko orožja imajo doma Slovenci?

V Sloveniji število registriranih lastnikov orožja in število kosov orožja narašča, kažejo podatki ministrstva za notranje zadeve. Največ orožja je registriranega za lov. Obstaja pa tudi črni trg. Policija, ki problematiki nezakonitega orožja in odkrivanju njegovega vnosa v Slovenijo namenja veliko pozornosti, je sicer v zadnjih šestih letih zasegla 3.641 kosov različnih vrst orožja.

Koliko orožja imajo Slovenci? To so številke.

Podatki o skupnem številu lastnikov orožja in številu kosov orožja. Podatek se nanaša na fizične osebe. Skupno število lastnikov orožja ni enako skupnemu seštevku, ker ima lahko posameznik več različnih orožnih listin:

Foto: STA

Podatki o številu lastnikov orožja in številu kosov orožja glede na razlog za posest orožnega lista oziroma orožja:

Foto: STA

Podatki o številu in vrsti orožja, ki ga je v zadnjih šestih letih zasegla policija. Podatkih se nanašajo na obdobje od 1. januarja 2018 do 3. maja 2023:

Foto: STA

Policija ocenjuje, da je pri odkrivanju nezakonitega orožja uspešna

Policija namenja veliko pozornost problematiki nezakonitega orožja in odkrivanju njegovega vnosa v Slovenijo. Na celotnem območju države izvajajo nadzore v cestnem, železniškem in letalskem prometu in varnostne akcije z namenom odkrivanja nezakonitega orožja. Na Generalni policijski upravi (GPU) so za STA ocenili, da so pri tem uspešni.

Konkretnih ocen o tem, koliko je neprijavljenega oziroma nezakonitega orožja v Sloveniji, policija nima. "Glede na pridobljene podatke o zasegih nezakonitega orožja v primerjavi z registriranim orožjem pa ocenjujemo, da ne gre za zelo velike količine takšnega orožja," so zapisali. Ocenjujejo tudi, da se trg ne širi in da problematika na področju lastništva in preprodaje orožja ostaja v dosedanjih okvirih.

Orožje je na črnem trgu moč kupiti od posameznikov, ki so vključeni v posamezne hudodelske skupine, ki pa največkrat niso specializirane samo za nabavo in preprodajo orožja. Pogosto gre za priložnostni ali dodatni posel. Nekaj orožja pa pridobijo po naročilu iz načrtovanih vlomov oziroma tatvin.

Pomemben del nabave nezakonitega orožja je t. i. temni splet. Ob tem pa policija opozarja, da so cene na črnem trgu višje od uradnih in zelo spremenljive, odvisne od ponudbe in povpraševanja. Cena posameznega kosa nezakonitega orožja pa od izvorne do ciljne države lahko naraste tudi do desetkrat.

V Slovenijo največ orožja prihaja z območja Zahodnega Balkana, manjši del pa je odtujen pooblaščenim prodajalcem predvsem v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Pomemben del izhaja iz tatvin, ko storilci orožje odtujijo fizičnim osebam, ki imajo ustrezna dovoljenja za posest takšnega orožja.

Če policija ugotovi, da posameznik zakonito orožje neustrezno hrani, mu izrečejo globo v višini 500 evrov. Foto: Guliverimage

Slovenija je v primeru izvrševanja kaznivih dejanj tihotapljenja orožja, ki ga organizirajo kriminalne združbe, izrazito tranzitna država. "Največ orožja je namenjenega za naročnike skandinavskih držav, Francije, Nemčije, Nizozemske in druge," so zapisali. Vse več nedovoljene prodaje orožja pa torej poteka na spletu.

Na vprašanje o namenu tega orožja so na policiji navedli podatke tujih raziskav. Glavni razlogi za posest nezakonitega orožja v ZDA so denimo kriminalna dejavnost, strah pred viktimizacijo, občutek varnosti in statusni simbol. Država z največ orožja na prebivalca in relativno nizko stopnjo nasilja na prebivalca je Finska, kjer orožje posedujejo zaradi ljubiteljstva in strasti do orožja. Za Slovenijo veljajo enaki vzroki, a v nekoliko drugačnem vrstnem redu, tako velja, da je največ nezakonitega orožja zaradi ljubiteljstva do orožja, občutka varnosti, kriminalne dejavnosti in statusnega simbola.