Koliko boste letos odšteli za nakup šolskih potrebščin

Novo šolsko leto je pred vrati, mi pa smo preverili, koliko bo nakup obveznih šolskih potrebščin starše udaril po žepu. Natančnega odgovora ni mogoče podati, dejstvo pa je, da boste letos odšteli še več denarja kot lani. Zgolj nakup obveznih delovnih zvezkov za osnovnošolce vas bo stal od 60 pa vse do 200 evrov in več, dodatne potrebščine pa lahko tudi do sto evrov. Število družin, ki jim ob vsesplošnem naraščanju cen izredni stroški predstavljajo velik problem in njihove stiske še dodatno poglabljajo, je več kot lani.

Ker si vsak šolar učbenike lahko izposodi iz učbeniškega sklada, je staršem strošek nakupa učbenikov na srečo prihranjen. Osnovnošolci namreč učbenike v enoletno uporabo prejmejo brezplačno, srednješolci pa morajo zanje plačati obrabnino v višini ene tretjine cene novega učbenika.

Za učence prve triade osnovne šole so brezplačni tudi delovni zvezki, tako morajo starši poskrbeti le za nakup zvezkov in drugih potrebščin.

Cmok v grlu pred nakupi

A z vstopom otroka v 4. razred se stroški bistveno zvišajo. Starši morajo namreč sami financirati vse obvezne delovne zvezke in druge šolske potrebščine. Točnega zneska nakupa sicer ni mogoče podati, saj je strošek odvisen od programa vsake posamezne šole in celo posameznega razreda. Nekateri učitelji namreč zahtevajo delovne zvezke, nekateri ne, tako da se število obveznih delovnih zvezkov na razred lahko precej razlikuje. S tem pa tudi strošek nakupa.

Zelo posplošeno pa je mogoče reči, da se z višjim razredom osnovne šole višajo tudi stroški nakupa obveznih delovnih zvezkov. Teh je namreč v višjih razredih več, zato skupni strošek nakupa raste. Če je potrebno na primer na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol za štiri delovne zvezke za 4. razred odšteti okoli 60 evrov, je za 6. razred obvezen nakup devetih delovnih zvezkov, kar skupaj nanese okoli 170 evrov. Skoraj 200 evrov vas bo stal nakup desetih obveznih delovnih zvezkov za 8. razred, okoli 140 evrov pa nakup osmih delovnih zvezkov za 9. razred.

K temu je treba dodati še strošek nakupa zvezkov, peresnic s pisali, ravnil, pripomočkov za likovni in tehnični pouk, športne opreme ...

Strošek je lahko do dvakrat večji

Zaslediti pa je mogoče tudi šole, kjer morajo starši za nakup večjega števila obveznih delovnih zvezkov odšteti še enkrat več, kot kažejo zgoraj omenjeni primeri.

Dodatni strošek lahko predstavljajo še učna gradiva za neobvezne izbirne predmete, odvisno od tega, katerega si otrok izbere. V primeru učenja nemščine vas bodo na primer delovni zvezki stali okoli 30 evrov.

Maja Lihtenvalner iz Mladinske knjige pojasnjuje, da so letošnje cene, tako kot na večini drugih področij, poskočile. "Zaradi še vedno trajajočih logističnih težav v transportu in velikanskem povišanju cen papirja so šolske potrebščine dražje kot lani," navede Lihtenvalnerjeva.

Stiske ljudi dodatno poglabljajo stroški potrebščin

Učinke vsesplošne draginje na življenje ljudi, ki so že prej živeli pod pragom tveganja revščine ali tik nad njim, v humanitarnem programu Veriga dobrih ljudi, ki poteka pod okriljem organizacije Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, spremljajo že od začetka lanske zime.

"Teh družin je seveda več kot lani, ob naraščanju cen vsi izredni stroški predstavljajo velik problem in njihove stiske še dodatno poglabljajo, med njimi je tudi strošek za šolske potrebščine, ki lahko znese tudi do 200 evrov na otroka," so navedli.

Materialno ogroženih družin, vključenih v humanitarni program Veriga dobrih ljudi, je skoraj 90 odstotkov. Ker gre za družine z nepreskrbljenimi otroki, jih večina povprašuje tudi po šolskih potrebščinah. "Več prošenj imamo vsako leto ob koncu poletja, ko se na nas obračajo tudi tiste družine, ki so mislile, da bodo nakup šolskih potrebščin zmogle same, pa se potem izkaže, da vseeno potrebujejo pomoč. Sicer pa šolske potrebščine, glede na naše zmogljivosti, razdeljujemo skozi vse leto, saj pogosto pomoč, ki jo prejmejo ob začetku šolskega leta, ne zadošča za celotno šolsko leto," so poudarili.

Tako so v lanskem letu za vstop v šolo popolnoma opremili skoraj 300 otrok iz vse Slovenije. Letos je žal ta številka manjša, saj zaradi občutnega zmanjšanja donacij ne zmorejo oskrbeti vseh družin, ki so vključene. Zato jih usmerjajo tudi na druge organizacije in strokovne institucije ter občine, ki nudijo tovrstno pomoč.