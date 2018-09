Koga bo Šarec poslal v pogajanja s sindikati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V državnem zboru bodo danes še zaslišali pet ministrskih kandidatov, med njimi so trije aktalni ministri, in sicer Karl Erjavec, Andreja Katič in Zdravko Počivalšek. Pričakovati pa je tudi, da bo Marjan Šarec razkril ime novega kandidata za ministra za javno upravo, ki bo zamenjal Tugomirja Kodeljo.

Kodelja se je sicer pred člani parlamentarnega odgora že predstavil, ti pa so ga z 10 glasovi za in petimi proti ocenili kot ustreznega. Včeraj pa so iz LMŠ sporočili, da se je Šarec odločil, da bo za funkcijo ministra za javno upravo predlagal drugega kandidata.

Njegovo ime bodo razkrili danes, pristojnemu odboru pa se bo moral predstaviti najkasneje v treh dneh po vložitvi predloga kandidature.

Pred poslance trije aktualni ministri

Iz vrst LMŠ prihaja tudi kandidat za ministra za finance Andrej Bertoncelj, ki se bo moral na novi funkciji in najverjetneje tudi že na današnjem zaslišanju soočiti z vprašanji o stabilnosti javnih financ in spoštovanja fiskalnega pravila.

Dopoldne se bosta na ločenih sejah predstavila tudi kandidatka za pravosodno ministrico in dosedanja obrambna ministrica Andreja Katič, ki prihaja iz vrst SD, in Zdravko Počivalšek, ki želi ostati na funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Počivalška, ki je med najbolj spornimi kandidati za Levico, ki je z vladno koalicijo sklenila dogovor o sodelovanju, za ministra znova predlaga SMC.

Na njihovo pobudo pa za ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kandidira tudi Ksenija Klampfer, ki se bo danes prav tako predstavila pristojnemu odboru.

Kot zadnji se bo ob 15. uri predstavil kandidat za ministra za obrambo Karl Erjavec. Predsednik DeSUS, ki je v iztekajočem se mandatu vlade opravljal funkcijo zunanjega ministra, je bil na čelu obrambnega ministrstva že v vladi Janeza Janše med letoma 2004 in 2008.

Po opravljenih predstavitvah vseh kandidatov je sicer glasovanje o listi pričakovati prihodnji teden.