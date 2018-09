"Ali Šarec igra ali pa je res rojen za premierja"

V torek je pred odbori DZ potekalo zaslišanje šestih ministrskih kandidatov. Člani odborov so sicer vse predstavitve kandidatov ocenili kot ustrezne, se je pa plaz kritik vsul na kandidata za ministra za javno upravo. Kritiki so bili soglasni, da Tugomir Kodelja slabo pozna področje, ki bi ga moral pokrivati kot minister.

Le dan pozneje se je premier in prvak LMŠ Marjan Šarec odločil, da namesto njega predlaga drugega kandidata. Kodelja je sicer sodil v kvoto LMŠ. Koga bo predlagal, še ni znano.

"Šarec je pokazal svojo odločnost"

"Dobro se je postavil in pokazal svojo odločnost," eno prvih Šarčevih potez ocenjuje direktorica inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana Janja Božič Marolt.

"V običajnih razmerah sestavljanja vlade gre za smelo potezo. Ali je bila tudi pametna, pa bomo šele videli," napoveduje Andraž Zorko iz Valicona. Foto: Ana Kovač Direktor Valicona Andraž Zorko pa pravi, da gre v običajnih razmerah sestavljanja vlade in novinca na političnem prizorišču za smelo potezo. "Ali je bila tudi pametna, pa bomo videli v relativno kratkem času," napoveduje Zorko.

Pojasnjuje, da so v preteklosti vsi ministrski kandidati kljub kritikam prestali zaslišanja, premieri pa vztrajali pri njihovem imenovanju. Spomni, da so jih zamenjali šele po imenovanju.

Velika razlika med Cerarjem in Šarcem

Božič Maroltova ob tem poudarja, da je med Šarcem in nekdanjim premierom Mirom Cerarjem velika razlika. Medtem ko je Cerar nastopal milo in pohlevno, je Šarec videti kot njegovo nasprotje. Če sodimo po izrazu pred kamero je Šarec rojen za premiersko vlogo.

Ali Šarec igra ali pa je rojen za premierja?

"Ali gre za tako dobrega igralca ali pa bo tako odločno tudi deloval," se sprašuje direktorica Mediane Janje Božič Marolt. Foto: Peter Giodani A opozarja. "Ali gre za tako dobrega igralca ali pa bo tako odločno tudi deloval. Če sodimo po današnji potezi, bi lahko sklepali na slednje. Svojo odločno pojavnost je danes podkrepil tudi z dejanji," pojasnjuje Božič Maroltova. Opozarja, da gre lahko tudi za premišljeno in všečno potezo.

Kaže, da je Šarec pripravljen na dogovarjanja in usklajevanja

Glede na to, da je Kodeljo za ministrskega kandidata predlagala prav LMŠ, se je po njenih besedah izkazalo, da vsakdo lahko naredi napako. To kaže, da je Šarec pripravljen na dogovarjanja in usklajevanja, kar je dobra osebnostna lastnost. A te možnosti ne bo imel vedno. Takrat bo moral stvari speljati po svoje, razlaga.

"Dober vodja je vedno tisti, ki ob sebi zbere dobro ekipo," še sklene Božič Maroltova.

Virant: Prvi (pogojni) plus za Šarca

Na Twitterju se je na Šarčevo potezo odzval tudi nekdanji minister za javno upravo Gregor Virant. Kot je zapisal, je to prvi pogojni plus za Šarca. "Pogoj bo izpolnjen, če bo novi kandidat OK," je dodal.