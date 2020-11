Koalicijski partnerji ostri do Janševih tvitov ob volitvah v ZDA

V koaliciji so ostri do tvitanja premierja Janeza Janše ob volitvah za predsednika ZDA. Vodja poslancev SMC Janja Sluga napoveduje, da bodo o tem spregovorili v poslanski skupini in koaliciji. Na previdnost pri tvitih opozarja začasni zastopnik DeSUS Tomaž Gantar, v NSi pa menijo, da Janševi tviti ob volitvah v ZDA trenutno Sloveniji ne koristijo.

Predsednik vlade Janez Janša se je z vrsto tvitov odzival na dogajanje v ZDA po volitvah, na katerih je bil za zmagovalca razglašen demokrat Joe Biden. V preteklih dneh je bil slovenski premier deležen nemalo začudenih odzivov in tudi kritik tako iz Slovenije kot iz tujine, potem ko je zdajšnjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu že v sredo pripisal zmago, piše STA.

Janševi tviti Sloveniji trenutno ne koristijo

Janša je eden od redkih voditeljev, ki Bidnu ni čestital, temveč je v soboto tvitnil, da so zmagovalca volitev v ZDA razglasili osrednji mediji, in dodal, da so vložene pritožbe, sodišča pa niti odločati še niso začela. V nedeljo je Janša tvitnil, da so ZDA strateški partner Slovenije, ta pa bo tudi v prihodnje z Washingtonom gradila tesne prijateljske odnose. V njegovem kabinetu so danes na vprašanje STA, ali je Janša morda medtem že poslal čestitko v Washington, odgovorili, da "kar se tiče ameriških volitev, k temu, kar ima predsednik vlade na svojem računu na Twitterju, zaenkrat nimajo kaj dodati".

Vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga Foto: STA Do Janševega tvitanja ob ameriških volitvah so se kritično odzvale tudi koalicijske partnerice, ki so sicer že v soboto čestitale Bidnu. Vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga meni, da so akcije predsednika vlade na Twitterju nedostojne in nepotrebne. "Naši državi zagotovo ne prinašajo prav nobenih koristi. Predčasno razglašanje zmagovalca je nekaj, kar se ne počne. V demokratičnem procesu namreč vsak glas šteje in vsak je pomemben. Navijaštvo pa se za funkcijo predsednika vlade ali katerekoli visoke javne funkcije ne spodobi," je v današnji pisni izjavi navedla Janja Sluga.

Tudi v NSi menijo, da tviti predsednika vlade v zvezi z volitvami v ZDA trenutno Sloveniji ne koristijo. Ali bodo škodovali, bo pa pokazal čas, so dodali. Omenjeni Janšev tvit oziroma pripisovanje zmage Trumpu še pred razglasitvijo zmagovalca na volitvah je po mnenju vodje poslancev DeSUS Franca Jurše zdrs predsednika vlade. Po njegovih besedah bi bilo prav, da predsedniki koalicijskih strank spregovorijo o tem.

Na zunanjem ministrstvu molčijo

Gantar je v pisni izjavi navedel, da mu je način tvitanja predsednika vlade tuj in ga težko razume. "Čestitka ob zmagi kateremukoli kandidatu je stvar politične kulture. Tviti politikov na najvišjih funkcijah, četudi gre za osebno mnenje, se v mednarodni politiki berejo kot mnenje države, zato je treba biti še toliko bolj previden," je opozoril Gantar.

Kot evropski komisar iz Slovenije je Bidenu čestitko poslal tudi Janez Lenarčič Foto: Evropski parlament Izvoljenemu ameriškemu predsedniku so že v soboto čestitali skoraj vsi voditelji članic EU kot tudi vodilni v evropskih ustanovah. Bidnu je kmalu po razglasitvi zmage čestital tudi predsednik republike Borut Pahor, kot evropski komisar iz Slovenije pa je čestitko poslal Janez Lenarčič.

Na zunanjem ministrstvu medtem o dogajanju molčijo. Na vprašanje STA, ali Slovenija priznava rezultat volitev v ZDA oziroma ali te volitve priznava kot legitimne, danes niso odgovorili. Z urada vlade za komuniciranje (Ukom) pa so sporočili, da so bile volitve v ZDA 3. novembra, rezultati pa uradno še niso znani.

Na MZZ danes tudi niso odgovorili na vprašanje, kdo vodi veleposlaništvo v Washingtonu. Dosedanji veleposlanik Stanislav Vidovič je bil namreč konec oktobra predčasno odpoklican in poslan za novega veleposlanika na Irsko, novi pa še ni bil imenovan. Na spletnih straneh vlade oziroma zunanjega ministrstva je kot veleposlanik sicer še vedno naveden Vidovič, še navaja STA.