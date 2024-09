Koalicija je po očitkih SDS o zlorabi položaja, kršenju ustave in poslovnika zaradi postopanja ob parlamentarni preiskavi o slovenski energetiki stopila v obrambo predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič. Poudarjajo, da mora parlamentarna preiskava teči skladno z ustavo in zakoni, v izjavah o morebitni kazenski ovadbi pa vidijo politični pritisk.

"Parlamentarna preiskava je v demokracijah resna stvar, ne politična igrača ter predmet populizma in zlorab," je v izjavi za medije danes poudaril vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. Po njegovih besedah poslanska skupina Gibanje Svoboda trdno stoji za razmisleki in dejanji predsednice DZ, ki je po tistem, ko je predlagala spremembe zakona o parlamentarni preiskavi, deležna osebnih pritiskov, groženj in ovadb.

"So ljudje in stranke v državi, ki nimajo ne idej ne rešitev, njihov pogled je usmerjen nazaj, v preteklost. Ne mine dan, da ni nekaj narobe, zato imamo referendume, pozive k predčasnim volitvam, interpelacije, proceduralna izigravanja. Preprosto to ni pot, ki vodi Slovenijo najprej," je še dejal Sajovic.

V današnji izjavi so predsednico DZ podprli tudi v koalicijskih partnericah, SD in Levici. Poslanka in podpredsednica SD Meira Hot je ob tem izpostavila, da inflacija preiskovalnih komisij v tem sklicu DZ ne bo prinesla pravih ciljev, če zadev ne bodo vzeli resno ter ugotovili, da je namen parlamentarne preiskave iskanje politične odgovornosti posameznikov, ne pa šov in pogrom nad posamezniki. "Zato je zelo pomembno, da se parlamentarna preiskava izvaja pod strogimi varovalkami, da se strogo spoštujeta ustava in zakonodaja," je opozorila.

V Levici ocenjujejo, da so manevri SDS v zadnjih tednih še eni v vrsti političnih cirkusov z namenom destabilizacije in rušenja koalicije ter izsiljevanja predčasnih volitev. "Trdno smo prepričani, da je predsednica državnega zbora ravnala prav, navsezadnje je upoštevala ugotovitve in priporočila pravne službe državnega zbora," je dejala poslanka Levice Nataša Sukič.

Burno med SDS in Klakočar Zupančič

Med SDS in predsednico DZ Klakočar Zupančič je bilo namreč v zadnjih tednih znova burno zaradi zahteve za odreditev parlamentarne preiskave o slovenski energetiki, ki sta jo julija vložili opozicijski SDS in NSi. Predsednica DZ te točke dnevnega reda do zdaj ni uvrstila na sejo DZ. Pri tem se je sklicevala na mnenje zakonodajnopravne službe DZ in vztrajala, da ima zahteva za odreditev preiskave takšne nepravilnosti, da jih je nujno odpraviti.

Zakonodajnopravno služba je namreč med drugim opozorila, da se zahteva za novo parlamentarno preiskavo delno prekriva z že ustanovljeno in delujočo preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju družb GEN-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda. Predlagatelji so sicer zatem pripravili čistopis omenjene zahteve, predsednici DZ pa očitali onemogočenje dela opozicije, kršenje poslovnika DZ in ustave ter zlorabo položaja, v SDS so namigovali tudi na možnost kazenske ovadbe zoper Klakočar Zupančič.