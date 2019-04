Knovs: Erjavec je zlorabil položaj

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil podpredsednik komisije DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs) Žan Mahnič (SDS), je komisija do sklepov prišla na podlagi ugotovitev pooblaščene skupine, ki je opravila nenapovedan nadzor na Obveščevalno-varnostni službi ministrstva za obrambo (OVS).

Ugotovila je, da je minister Karl Erjavec na podlagi govoric in sporočil, da je Miha Škerbinc neprimerno govoril o zdravstvenem stanju Ermenčeve, ustno naročil direktorju OVS Dejanu Matijeviču, da začnejo zbiranje informacij pri pripadnikih SV oz. obveščevalno dejavnostjo.

Po Mahničevih besedah je OVS zaslišala 25 pripadnikov, pri tem pa se sklicevala na napačno podlago v zakonu o obrambi. Kot je poudaril Mahnič, sta tako Erjavec kot Matijevič, ki ustnega naročila ministra ni zavrnil, kršila zakon.

Po Erjavčevih besedah je nesprejemljivo, da nižji častnik vojakom razlaga o zdravstvenem stanju višje častnice. Foto: STA

Erjavec je v svojem odzivu zatrdil, da je OVS izvajala aktivnosti v skladu z zakonom in pristojnostmi, ki jih ima. Prepričan je, da bodo to potrdili tudi pravni strokovnjaki.

Na vprašanje, ali je OVS delovala na podlagi njegovih navodil, je Erjavec za STA pojasnil, da "so imeli sestanek in razpravljali o neprimernem dogajanju. In direktor OVS me je vprašal, ali to preverijo. Glede na to, da gre za ekscesen dogodek, ki je pomemben z vidika etičnega delovanja v vojski, sem to odobril. In zloraba bi bila, če tega ne bi poskušali razjasniti," je prepričan.

Po Erjavčevih besedah je namreč nesprejemljivo, da nižji častnik vojakom razlaga o zdravstvenem stanju višje častnice. "Ne znam si predstavljati, kam pridemo, če bomo v vojski dovolili taka obračunavanja," je dodal.

Potrdil zaslišanja pripadnikov Slovenske vojske

Potrdil je, da je OVS opravila določena zaslišanja pripadnikov Slovenske vojske, ki naj bi bili zraven, ko naj bi Škerbinc govoril o tem. "Poročila še nisem prejel, postopek še ni zaključen," je pojasnil.

Tako tudi vztraja, da je razrešitev Škerbinca z mesta poveljnika v poveljstvu sil potekala v skladu s pravili v SV. "Razrešitev je predlagala načelnica, ker Škerbinc ni več užival njenega zaupanja. Če jaz predlogu načelnice ne bi sledil, bi to pomenilo neke vrste mojo nezaupnico načelnici. Jaz ji zaupam in sem ji zaupal tudi, ko so mediji poročali o njenih zdravstvenih težavah," je dejal in spomnil, da je načelnica kazensko ovadila medij, ki je prvi pisal o tem, da naj bi bila hospitalizirana.

Na vprašanje, ali bo o očitkih govoril tudi s premierjem Marjanom Šarcem, je dejal, da sta o tem govorila že prej, saj da so takšno politizacijo pričakovali. Odziva premierja danes ni pričakovati, so povedali v njegovem kabinetu.