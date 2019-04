Erjavec krivdo za arbitražno sramoto vali na arbitra Sekolca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji zunanji minister Karl Erjavec ob prisluškovalni aferi ne čuti odgovornosti. Matej Tonin pa je jasen, Erjavec je takrat vodil zunanje ministrstvo, bil je torej šef. Napotki, ki jih je za protiobveščevalno zaščito pripravila Sova, so bili jasni. Kje se je torej zalomilo?

Vzporedno z razkritjem dokazov o hrvaškem prisluškovanju slovenski agentki Simoni Drenik in slovenskemu arbitru Jerneju Sekolcu se je znova začel tudi proces ugotavljanja politične odgovornosti za to, da sta omenjena akterja sploh sodelovala v komunikaciji, ki je bila po pravilih arbitražnega sodišča nedovoljena, povrh vsega pa nista uporabljala niti ustrezne komunikacijske zaščite.

Obrambni minister Karl Erjavec je akter arbitražne sramote izpred štirih let. Zadnja prisluškovalna afera s Hrvati je dala pospešek, da se ta končno razreši. Vsega je kriv Sekolec, krivdo nanj vali takratni šef diplomacije, objektivno prvi odgovoren za škandal.

Spomnimo, Sekolec je klepetal z glavno arbitražno operativko Drenikovo, kar sodišče izrecno prepoveduje, Hrvati pa so ju pri tem ujeli. Po napovedi parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb, da bo zaslišala vpletene, je Drenikova sporočila, da s tem nima težav.

Tonin: Napotki Sove so bili jasni

Predsednik parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb Matej Tonin namerava zaslišati Drenikovo, Sekolca, Erjavca in še sedem drugih prič. Razjasniti želi, kdo je odgovoren za nedovoljeno in nezaščiteno komunikacijo med slovensko agentko in slovenskim arbitrom.

"Te seje se bom udeležil, ker je v javnosti veliko netočnosti. Ni res, da ni bilo protokolov in da bi naročil, da tega ni treba spoštovati," je dejal Erjavec.

Tonin pa je jasen, Erjavec je takrat vodil zunanje ministrstvo, bil je torej šef. Napotki, ki jih je za protiobveščevalno zaščito pripravila Sova, so bili jasni.

"Ko sem bil minister za zunanje zadeve, smo sprejeli vse potrebne ukrepe, da se prisluškovalna afera ne bi zgodila. Zgodila se je pač zaradi človeškega dejavnika. In na to jaz nimam vpliva," se je branil Erjavec.

Detektivka meni, da je šlo za malomarnost

Je človeški dejavnik to, da izkušen arbiter, kot je Sekolec, kliče svojo stranko, Simono Drenik? Tega ne bi smel narediti, sploh pa ne nezaščiteno.

"Če je bil protokol oblikovan na teh temeljih in ga osebe niso spoštovale, je šlo v tem primeru definitivno za malomarnost," je jasna Bernarda Škrabar, detektivka, direktorica detektivsko-varnostne agencije.

Na vprašanje, kdo je torej odgovoren, je Erjavec odgovoril: "Najbolj odgovoren je gospod Sekolec, ki kot arbiter sploh ne bi smel komunicirati z nobeno stranko."

Sploh pa ne o tako pomembni zadevi, kot je arbitraža. Nenavadno je, da izkušen strokovnjak, kot je Sekolec, tega ni vedel. Saj so načini prestrezanja preprosti, je pojasnila prva detektivka v Sloveniji. "Z raznimi napravami. Dikatafoni, mikrofoni, prek laserja," je pojasnila Škrabarjeva.

Najbolj verjeten scenarij glede na to, da je šlo za stacionarne telefone, pa je, da so v operaterjevi varni sobi poslušali samo linijo, razgovor.