Erjavec na poslanca porabil kar 71 tisoč evrov, Šarec le osem tisoč

V volilni kampanji leta 2018 je največ denarja porabila stranka SDS - dobrih 440 tisoč evrov, dobila pa 25 poslancev. Od strank, ki so bile izvoljene v državni zbor, je najmanj porabila SNS, in sicer 64 tisoč evrov, kažejo podatki računskega sodišča. Daleč največji poslanski izkupiček je imela LMŠ, ki je na poslanca porabila le osem tisoč evrov.

V lanski volilni kampanji je med strankami, ki so presegle več kot odstotek glasov in so tako upravičene do proračunskega sofinanciranja, največ denarja porabila relativna zmagovalka volitev, stranka SDS Janeza Janše, najmanj pa stranka Pirati. Kot piše STA, je zakonsko dovoljena meja znašala 685.750 evrov. Nobena stranka te meje ni presegla.

STRANKA PORABLJENA SREDSTVA (v EUR) SDS 441.052 SMC 369.328 DeSUS 358.809 SD 334.924 SLS 323.375 NSi 195.004 SAB 125.399 Levica 106.660 LMŠ 104.870 SNS 64.005 Pirati 21.886

Katera stranka je za svoj denar dobila najmanj?

Preračunali smo, koliko je stranka porabila na eno poslansko mesto, in ugotovili, da je največ, kar 71 tisoč evrov na poslanca, porabila DeSUS, ki jo vodi Karl Erjavec. Najuspešneje pa je svoj denar naložila stranka Marjana Šarca LMŠ. Na poslanca je porabila dobrih osem tisoč evrov, uspelo pa ji je sestaviti tudi vlado.

Daleč največja osmoljenka je sicer stranka SLS, ki je porabila 323 tisoč evrov, a ni presegla štiriodstotnega praga za vstop v državni zbor. Prav tako tudi Piratom ni uspel preboj v parlament, v kampanji pa so porabili dobrih 21 tisoč evrov.

STRANKA Porabljen znesek na poslanca (v EUR) DeSUS (5 poslancev) 71.761,8 SMC (10 poslancev) 36.932,8 SD (10 poslancev) 33.492,4 NSi (7 poslancev) 27.857,7 SAB (5 poslancev) 25.079,8 SDS (25 poslancev) 17.642,08 SNS (4 poslanci) 16.001,3 Levica (9 poslancev) 11.851,1 LMŠ (13 poslancev) 8.066,9

Pri strankah smo upoštevali število poslancev ob izvolitvi. Kot je znano, je Milan Brglez pozneje prestopil iz SMC v SD.