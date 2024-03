Kmetje uresničili svoje napovedi: protest bo 19. marca

Februarja je bilo po Sloveniji več protestnih shodov, na katerih so kmetje opozarjali na stanje v kmetijstvu, pri čemer so izpostavili niz zahtev do vladajoče politike, med drugim zaščito kmetijskih zemljišč, prevetritev plačil za območja z omejenimi dejavniki (OMD) in zmanjšanje birokracije.

Nato so konec februarja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Sindikat kmetov Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zveza kmetic Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine in Združenje hribovskih in gorskih kmetov Slovenije zaradi nezadovoljstva s potekom pogajanj napovedali protest.

Oblikovali medresorsko skupino

Po takratnih pogajanjih s kmetijskim in finančnim ministrstvom namreč niso prejeli konkretnega zagotovila glede obdavčitve izplačil za OMD. Ena od zahtev kmetov je, da bi bila omenjena izplačila ponovno izvzeta iz obdavčitve.

Ministrstvi sta za reševanje te problematike napovedali oblikovanje medresorske delovne skupine, ki bo vključevala tudi predstavnike kmetijskih organizacij, in analizo metodologije za določanje katastrskega dohodka in plačil OMD, kar bi bila podlaga za morebitne spremembe obstoječe davčne obravnave plačil OMD.