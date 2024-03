Francoski kmetje zasedli Slavolok zmage

Francoski kmetje so v protest proti evropskim okoljskim predpisom in uvozu poceni izdelkov iz držav nečlanic EU s traktorji in balami sena zjutraj blokirali promet okoli znamenitega pariškega Slavoloka zmage, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je sporočil sindikat Kmečka koordinacija, želijo s protestom rešiti francosko kmetijstvo.

"Kmečka koordinacija simbolično in mirno zasedla Slavolok zmage," je sindikat kmetov zapisal v izjavi na družbenem omrežju X in dodal, da gre za klic k rešitvi kmetijstva v Franciji.

Kmetje so okoli spomenika na Elizejskih poljanah izobesili transparente. Po poročanju AFP so nekateri tudi delili vreče krompirja voznikom, ki so obtičali v zastoju.

Kmet Axel Masson je za AFP povedal, da se je približno 100 kmetov od 3. ure zjutraj "mirno in v skladu z zakonom" zbralo okoli slavoloka.

Masson je dejal, da so kmetje položili venec v spomin na svoje kolege, ki so jih finančne težave pripeljale do samomora. "Država nas nikoli ni slišala," je ob tem opozoril.

Francoska policija je po poročanju AFP naknadno sporočila, da je aretirala 66 ljudi, ki so sodelovali na protestih kmetov na Elizejskih poljanah.

Kot so sporočili iz Kmečke koordinacije, si želijo hitrega ukrepanja za rešitev 45 odstotkov francoskih kmetij, ki so v finančni stiski.

Francoski kmetje že več tednov protestirajo, med drugim proti po njihovem mnenju preveč zaostrenim okoljskim predpisom in poceni uvozu hrane iz držav zunaj EU, zahtevajo pa tudi ukrepe za reševanje problematike nizkih dohodkov, ki bremeni številne kmete.