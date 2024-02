Kmetje vztrajajo: znova zasedli mesta in razsuli tovore žita

Francoski kmetje so se s traktorji danes znova pripeljali v središče Pariza, s čimer stopnjujejo pritisk na predsednika Emmanuela Macrona. Ta jim je po poročanju francoskih medijev obljubil srečanje na prihajajočem francoskem kmetijskem sejmu, kjer naj bi naslovili težave in zahteve kmetov. Medtem pa so poljski kmetje danes ob meji z Ukrajino iz protesta proti ukrajinski konkurenci in strogim predpisom EU znova odprli dva vagona z ukrajinskim žitom in njun tovor razsuli po železniški progi.

Francoski sejem Salon de l'Agriculture, ki se odpre v soboto, za jezne kmete predstavlja zadnji rok, da jim vlada pisno zagotovi, da bo uslišala njihove zahteve. V nasprotnem primeru bodo nadaljevali s protesti, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Kmetje med drugim protestirajo proti po njihovem mnenju preveč zaostrenim okoljskim predpisom in poceni uvozu hrane iz držav zunaj EU, zahtevajo pa tudi ukrepe za reševanje problematike nizkih dohodkov, ki bremeni številne kmete.

Macron bo v soboto obiskal kmetijski sejem

Ker kmetov z napovedanimi ukrepi, med katerimi je bil tudi predlog zakona o kmetijstvu, ki bi naslovil težave kmetov, premier Gabriel Attal ni uspel pomiriti, so zdaj vse oči uprte v Macrona. Kot je običajno za predsednike, naj bi namreč v soboto obiskal kmetijski sejem.

Macron je po poročanju AFP v četrtek dejal, da se bo na sejmu pogovoril z "vsemi deležniki v kmetijstvu, da bi začrtali prihodnost" sektorja, vendar kmetje ostajajo skeptični, zato se je danes znova nekaj deset traktorjev pripeljalo v središče Pariza.

Nezadovoljni kmetje na Poljskem znova razsuli uvoženo ukrajinsko žito

Kmetje sicer protestirajo tudi drugod po Evropi, poljski kmetje so tako danes ob meji z Ukrajino iz protesta proti ukrajinski konkurenci in strogim predpisom EU znova odprli dva vagona z ukrajinskim žitom in njun tovor razsuli po železniški progi.

"Obveščeni smo bili, da se je na pomožnem tiru v vasi Okopy Kolonia v bližini mejnega prehoda Dorohusk ob meji z Ukrajino iz dveh vagonov tovornega vlaka razsula pšenica," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala tiskovna predstavnica poljske policije Ewa Czyz.

Ukrajinski minister Kubrakov je po navedbah AFP dejal, da so "neznane osebe poškodovale tri vagone, ki so prevažali oljno ogrščico prek Poljsko do Hamburga v Nemčiji". Razsutje žita po progi je označil za kriminalno dejanje in poljsko vlado pozval, naj krivce kaznuje.

Gre že za drug tovrsten incident v tem tednu, potem ko so nezadovoljni poljski kmetje tudi v torek na protestu ob mejnem prehodu Medyka-Šehini odprli dva ukrajinska tovorna vagona in razsuli žito po železniških tirih.

Poljski kmetje že več tednov protestirajo in ukrajinskim tovornjakom preprečujejo vstop v njihovo državo zaradi, kot pravijo, nelojalne konkurence cenejšega uvoza iz sosednje države. Protestirajo tudi proti predpisom EU, ki nekaterim ukrajinskim kmetijskim proizvodom omogočajo brezcarinski dostop na trge EU. Kmetje trdijo, da je to povzročilo padec cen njihovih pridelkov in otežilo njihovo prodajo na domačem trgu.

Poljski premier Donald Tusk je ob tem v četrtek napovedal, da bo Poljska mejne prehode z Ukrajino opredelila za ključno infrastrukturo, ob tem pa za naslednjo sredo napovedal pogovore na to temo z ukrajinskimi sosedi. K srečanju med vladama na meji je že pred tem pozval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Jezni kmetje sicer v zadnjem času po vsej Evropi protestirajo zaradi naraščajočih stroškov, visokih cen goriva, birokracije in okoljskih predpisov EU.

Kmetje so zaradi po njihovi oceni neprimernih nacionalnih in evropskih politik v vse težjem položaju, zaradi česar so danes kmetje protestirali tudi na jugu Italije v mestu Bari.

Kmetje v zadnjih dneh in tednih protestirajo tudi v Španiji, Grčiji, na Češkem in Slovaškem.