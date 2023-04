Kmetje pred današnjim sestankom z Golobom: Pri zahtevah bomo vztrajali

Proteste 24. marca je organiziral Sindikat kmetov Slovenije zaradi različnih zahtev do kmetov in perečih težav v kmetijstvu. Na več kot 30 lokacijah po Sloveniji se jih je po oceni sindikata udeležilo najmanj pet tisoč kmetov, ki so s traktorji in transparenti izrazili svojo nejevoljo in pričakovanje, da jim pristojni prisluhnejo. Vladi so dali deset dni časa, da se sestane z njimi, sicer so napovedali stopnjevanje protestov.

Kmetje predstavili svoje zahteve

Kmetje so zahteve do vlade zbrali v več točkah. Med njimi so, da naj nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja, da se ponovno preuči in zmanjša območja Nature 2000, da se kmetje ne obremenjujejo z novimi davki, da so ukrepi jasni in administrativno nezahtevni ter da se neposredna plačila in preostala sredstva uskladijo z inflacijo.

Zahtevajo tudi zmanjšanje populacije zveri in divjadi ter takojšnji začetek učinkovitega upravljanja z njimi, pa tudi ureditev zakonodaje za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in njihovo ohranitev za proizvodnjo hrane, obravnavo živinoreje kot osnove trajnostnega kmetovanja ter popolno zavrnitev uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev na ravni celotne države.