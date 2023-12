Kmetijsko ministrstvo bo za resničnostni šov namenilo 200 tisoč evrov

Ker je družba Pro Plus edini lastnik licence za oddajo Masterchef Slovenija, je s tem tudi edini mogoči izvajalec javnega naročila. Predložili so ponudbo v višini nekaj manj kot 200 tisoč evrov z DDV. Ministrstvo je naročilo oddalo v postopku s pogajanji brez predhodne najave.

"Zaradi velike priljubljenosti in visoke gledanosti oddaje in doseganja enega najvišjih promocijskih dosegov kuharske oddaje v Sloveniji smo se glede na zahteve sektorjev mleka, mesa in sadja, da v promocijo znaka Izbrana kakovost – Slovenija vključimo tudi segment HORECA, odločili, da izvedemo oglaševanje v tej oddaji. Primarno želimo nagovoriti potrošnike, ki so ljubitelji dobre hrane in kuhanja ter širše tudi segment HORECA, saj naši produkti, ki jih promoviramo, sovpadajo prav z vsebinami kuhanja, torej ciljna publika so prav gledalci kuharskih oddaj, ki so potencialni kupci teh izdelkov," so zapisali v opisu javnega naročila.

Spomnimo, da je obrambni minister Marjan Šarec letos jeseni želel okoli dva milijona evrov nameniti za snemanje vojaškega resničnostnega šova Vojak v akciji, ki bi ga prav tako predvajali na POP TV. Ministrstvo je kasneje od izvedbe javnega naročila za snemanje resničnostnega šova, s katerim bi promovirali vojaški poklic, odstopilo.