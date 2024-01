Kmetiji Možgan vrnjenih vseh 24 glav goveda

Vseh 24 glav goveda, ki jih je veterinarska inšpekcija pred dobrima dvema mesecema odvzela s kmetije v okolici Krškega, je spet doma. Potem ko so prejšnji teden na kmetijo Možgan vrnili 13 glav goveda, so danes po poročanju TV Slovenija tja pripeljali še preostalih 11 krav in telet.

Primer je poskrbel za precejšnje razburjenje, tako upravni kot notranji nadzor pa sta odkrila kršitve postopka in zakonodaje, je spomnila TV Slovenija.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 24 živali kmetiji iz Leskovca pri Krškem odvzela 14. novembra lani z ustno odločbo na zapisnik, potem ko je nekaj dni prej dobila prijavo. Inšpekcijski nadzor je uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto, ki je takrat med drugim navajala, da za živali ni bilo primerno poskrbljeno.

Primer močno razburil javnost

Primer je močno razdelil javnost. Konec decembra je uprava za varno hrano po izredni preverbi postopka odvzema živali uradno veterinarko izločila iz inšpekcijskega postopka, prejšnji teden pa je sporočila, da je Možganu vročila novo odločbo. V njej je bilo po navedbah kmetijskega ministrstva zapisano, da se bodo živali lahko vrnile k rejcu, če bodo pogoji reje na gospodarstvu izpolnjeni.

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič je takrat pojasnil, da so na kmetiji takoj po odvzemu živali začeli reševati pomanjkljivosti, pri čemer je treba vedeti, da je bilo v času odvzema živali res veliko dežja. Skladno z navodili kmetijske svetovalne službe so uredili bivalni prostor in območje, kjer se bodo živali nahajale. Lastniku so jih tako začeli vračati v četrtek.