Kmeta pred torkovim protestom obiskali možje v modrem. Policija: Nikogar ne ustrahujemo.

Na družbenih omrežjih je zaokrožila objava slovenskega kmeta, ki je zapisal, da ga je med delom obiskala policija in ga spraševala, ali se namerava udeležiti torkovega protestnega shoda kmetov. Na policiji pojasnjujejo, da gre za običajno obliko policijskega dela in da ne ustrahujejo nikogar.

Poročali smo že, da so predstavniki organizacij s področja kmetijstva opustili pogajanja z vlado in za torek napovedali nov protestni shod. Kot so pojasnili, pogajanja niso izpolnjevala njihovih pričakovanj, kaplja čez rop pa da je bil predlog novele o zaščiti živali, ki je zanje ponižujoč. Na njihovo odločitev se je odzval tudi predsednik vlade Robert Golob, ki jo obžaluje, ob tem pa meni, "da tako hiter odhod predstavnikov kmetov s pogajanj z vlado daje misliti, da je morda zadaj kak drug interes, in to političen."

Medtem ko se napetosti med vlado in predstavniki kmetov zaostrujejo, je eden od slovenskih kmetov na družbenem omrežju zapisal, da ga je med delom na kmetiji obiskala policija. Možje v modrem so od njega hoteli izvedeti, ali se namerava udeležiti torkovega protestnega shoda kmetov. Kot je zapisal kmet, se je ob tem vprašal, ali se to res dogaja.

Celoten zapis kmeta si lahko preberete spodaj.

Policija: Gre za običajno obliko policijskega dela, nikogar ne ustrahujemo

Na njegovo objavo in očitke, ki so se zvrstili pod njo, so se odzvali na Policijski upravi Ljubljana.

“Policija zaradi nalog varovanja življenja in premoženja ljudi ter ostalih nalog policije, skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih policije, glede posamičnih dogodkov, ki bi lahko vplivali na varnost, zbira obvestila od oseb, ki bi lahko dale koristne podatke za uspešno izvajanje policijskih nalog,” so zapisali.

Kot so še pojasnili, to velja tudi v primeru shodov, kjer poleg tega, da policija sodeluje z organizatorjem, pred shodi ali drugimi podobnimi dogodki zbere obvestila, da lahko na podlagi informacij načrtuje svoje naloge in se ustrezno pripravi, da lahko zagotavlja varnost ljudi v največji možni meri.

"Vzpostavitev stikov v takšnih primerih izvajamo tudi v okviru v skupnost usmerjenega policijskega dela s pričakovanji, da v sodelovanju s prebivalci zagotavljamo ustrezne varnostne storitve. Gre za običajno obliko policijskega dela, s katerim ne ustrahujemo nikogar, prav tako pa tudi ne posegamo v ustavne pravice posameznika do udeležbe na shodih," so svoje aktivnosti pojasnili na PU Ljubljana.