Kje nekdanji prvi mož Luke Koper preživlja pogojni dopust? #video

Medtem ko je bil Robert Časar za primer Orleška gmajna obsojen na pet let in devet mesecev zapora, ga je doletela še kazen v zadevi logistični center Beltinci: dodatni dve leti in trije meseci. Skupaj torej osem let zapora. A na pravnomočnost te druge obsodbe po štirih letih in pol čaka na prostosti. Pogojni odpust so mu na ministrstvu za pravosodje odobrili, čeprav je bil več kot leto dni na begu.

Ekipa oddaje Planet 18 je preverjala, kje je Česar danes. Nekdanjemu kandidatu SDS za poslanca se je uspelo leto dni izmikati roki pravice v daljni Dominikanski republiki. Ko so ga Dominikanci le izročili, je odšel v zapor.

Odpravili so se do njegove družinske hiše

Časar bi koprski zapor moral zapustiti tik pred božičnimi prazniki prihodnje leto. A so mu zaradi lepega vedenja odobrili pogojni odpust. Ta sicer stopi v veljavo 30. septembra, a ker je za zapahi delal v kuhinji, je zdaj že na letnem dopustu. Kje torej je?

Ekipa oddaje Planet 18 se je odpravila v vas Pobegi, kjer stoji družinska hiša Ksenije Sedmak Časar, žene, ki mu je zvesto stala ob strani med sodnim pregonom. Ko se je ekipa oddaje Danes odpravila do hiše, je iz te ravno izstopila njena mama. Ko so jo vprašali, kje zdaj sploh stanujejo, je odvrnila, da ne ve.

Foto: Matej Povše

Za Časarjem je v Dominikansko republiko odšla tudi njegova žena z dvema otrokoma, kar je bilo nekoliko nenavadno, saj sta se medtem že ločila.

Sploh ob dejstvu, da se bo ravno jutri na koprskem sodišču Ksenija Sedmak Časar spopadla z Luko Koper zaradi pravice do njene polovice nepremičnin, ki ji pripadajo po ločitvi. Morda pa gre le še za en spreten manever, kako zavarovati nepremičnine pred rubežem Luke Koper. Nad portoroško hišo sta enkrat že zapisala navidezen zemljiški dolg.

Česar je leta 2009 poskušal legalizirati vso mansardo z letno kuhinjo in nadstreškom garaže, ki jih je zgradil, takrat še kot direktor enega od največjih državnih podjetij, na črno. Čeprav bi črno gradnjo že po odločbi iz leta 2013 moral porušiti, mu jo je leta 2015 uspelo legalizirati. Medtem ko je bil nekdanji kandidat SDS za državnega poslanca že leto dni na begu v Dominikanski republiki.