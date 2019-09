Časar oprostilno sodbo dočakal na pogojnem odpustu

Višje sodišče je potrdilo oprostilno sodbo za nekdanjega prvega moža Luke Koper Roberta Časarja in Nenada Vujinovića v zvezi z najemom varnostne službe, poročajo Primorske novice. Pri tem je Časar po informacijah časnika oprostilno sodbo dočakal na prostosti, saj je po skoraj štirih letih in pol zapora doma na pogojnem odpustu.

Časarjev odvetnik Daniel Planinšec je za Primorske novice potrdil prejem sodbe, po kateri je višje sodišče kot neutemeljeno zavrnilo pritožbo tožilstva in potrdilo sodbo okrožnega sodišča. Soobtoženi Nenad Vujinović, sicer direktor varnostne službe WTN, zadeve ni komentiral.

Po obtožbi naj bi Časar in Vujinović s fiktivno pogodbo o nikoli opravljenem zunanjem varovanju pristaniškega kompleksa Luko Koper spravila ob skoraj 80 tisoč evrov. Po prepričanju tožilstva je bil edini cilj fiktivne pogodbe zaslužek podjetja WTN. Od oktobra 2007 do leta 2009 naj bi tako Vujinovićevi varnostniki v civilnih oblekah in s svojimi avti opazovali dogajanje na zunanji strani luške ograje ter poročali tedanjemu delavskemu direktorju Pavlu Krumenakerju.

Časarju odobrili pogojni odpust

Medtem pa je Časar, ki je bil v zadevi Orleška gmajna obsojen na pet let in devet mesecev zaporne kazni, po podatkih časnika po treh četrtinah prestane kazni zaprosil za pogojni odpust in ga tudi dobil.

Kot spominjajo Primorske novice, je imel Časar srečo, saj je bil na prvi stopnji obsojen še na dve leti in tri mesece zapora zaradi zlorabe položaja v zvezi s projektom logističnega centra Luke Koper v Beltincih, odprt ima še en sodni postopek, poleg tega pa je pred prestajanjem kazni zapora v zadevi Orleška gmajna zbežal v Dominikansko republiko, kjer so ga leta 2015 nazadnje aretirali in poslali nazaj v Slovenijo. Dušanu Černigoju, ki ni zbežal in se je sam zglasil v zaporu, pred leti na primer pogojnega odpusta niso odobrili.