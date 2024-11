Kje je zdaj ta sneg?! #animacija

Še pred nekaj dnevi so meteorološki modeli za sredo nakazovali možnost snega do nižin. Zdaj je jasno, da se to ne bo zgodilo, razen morda izjemoma na kakšnem manjšem območju. Izračuni so možnost sneženja do nižin prestavili na petek. Predvidene količine snega za petek se iz dneva v dan zmanjšujejo, a možnost sneženja vseeno ostaja. Višje ležeče dele je že pobelil sneg. Kje naj bi ga zapadlo največ in od katerih dejavnikov bo to odvisno? Zakaj so napovedi snega tako nezanesljive?