Kje je zapadlo največ snega?

Ponoči je ponekod zapadlo nekaj centimetrov suhega snega. Več podatkov na https://t.co/YYGs88b0qW . — ARSO vreme (@meteoSI) December 14, 2018

Ponekod bo tudi danes občasno rahlo snežilo

Danes bo na Primorskem zmerno, občasno pretežno oblačno, pihala bo večinoma zmerna burja. Drugod bo oblačno, v južni ter ponekod v osrednji in vzhodni Sloveniji bo občasno rahlo snežilo, pogosteje le v južnih krajih. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Temperature bodo od -3 do 1, po nižinah Primorske od 2 do 7 stopinj Celzija.

Na Notranjskem je četrtkov večer prav zimski. pic.twitter.com/rUIkmdqV0P — ARSO vreme (@meteoSI) December 13, 2018

Jutri zjutraj od -7 do -1 stopinja Celzija

Jutri dopoldne bo rahlo sneženje povsod ponehalo. Čez dan se bo od zahoda jasnilo. Veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju in na Vipavskem okoli 3, najvišje dnevne od -2 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

V nedeljo bo dopoldne pretežno jasno, jutro bo mrzlo in ponekod po nižinah megleno. Popoldne se bo od zahoda oblačnost postopno povečala. V noči na ponedeljek in v ponedeljek bo prehodno rahlo snežilo, v nižjih legah Primorske pa večinoma rahlo deževalo. Spet bo zapihala burja.