Sneg se je "sprevrgel v nočno moro in tragedijo". Trije mrtvi. #video

V Severni Karolini, kjer je na nekaterih območjih zapadlo tudi do pol metra snega, so razglasili izredne razmere.

Guverner te zvezne države Roy Cooper je v ponedeljek na tiskovni konferenci pojasnil, da je pretekli konec tedna na nekaterih območjih zapadla letna količina snega. Dejal je še, da je do zdaj snežna nevihta zahtevala tri življenja, sneg pa se je po njegovih navedbah "sprevrgel v nočno moro in tragedijo".

V predmestju Charlotte je umrl moški, ko je na njegov avtomobil padlo drevo. Na zahodu države je med nevihto umrla tudi ženska, ki se je zdravila v bolnišnici. Blizu Winston-Salema je eno osebo na poti v zaklonišče izdalo srce.

Reševalci in potapljači medtem blizu mesta Kinston iščejo voznika, čigar traktor so našli v reki Neuse.

Multiple marinas housing boats in North Carolina collapsed after they were unable to withstand the weight of the snow and force of the winds from the storms that pummeled the area over the weekend. https://t.co/YYVF3ceonJ pic.twitter.com/IQ0NIVNDr8