Kirurg Rok Vengust znova zanikal sprejemanje podkupnine

Po zatrjevanju tožilstva je Vengust sprejel podkupnino v skupni višini nekaj več kot 32.800 evrov, za protiuslugo pa je vplival na izbiro dobavitelja medicinskega materiala ortopedski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Obtožbo je označil za nesmiselno in dejal, da v celoti vztraja pri zagovoru, ki ga je dal med preiskavo, piše STA.

"Nisem sprejel denarja ne od Žafrana ne od kogarkoli drugega," je zagotovil. Potrdil pa je, da mu je tedanji komercialist v družbi Emporio Medical Darko Žafran, ki mu tožilec Iztok Krumpak očita storitev kaznivega dejanja nedovoljenega dajanja daril, ponudil denar in mu predlagal odprtje bančnega računa v tujini, a ga je odločno zavrnil.

Vengust: Izdelal sem le strokovno mnenje

Vengust je pojasnil, da je skupaj s kolegi na ortopedski kliniki le izdelal strokovno mnenje o tem, kateri medicinski material izbrati ali ne, končna odločitev pa je bila v pristojnosti predstojnika klinike. Opozoril je, da mu neutemeljena obtožba povzroča tako strokovno kot finančno škodo, in dodal, da med obravnavo ne bo odgovarjal na vprašanja.

Ključni očitek v 500 strani dolgi obtožnici je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje bančne račune doma in v tujini prejemalo denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za skoraj milijon evrov, še piše STA.

Na seznamu obtoženih je 11 fizičnih oseb in družba Advanta kot pravna oseba. Sodnica Dejana Fekonja je zaradi velikega števila obtoženih sojenje razdelila v tri skupine. Poleg Vengusta in Žafrana so se v prvi skupini znašli še predstojnik ljubljanske ortopedske klinike Vane Antolič, nekdanji vodja ortopedije v celjski bolnišnici Samo Karel Fokter, ortoped iz bolnišnice Valdoltra Robert Cirman in nekdanji travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović.

Vseh 12 obtoženih je zanikalo krivdo

Med obtoženimi so poleg omenjene šesterice in družbe Advanta tudi prvoobtoženi Zoran Milošević, ki je radiolog v ljubljanskem UKC, vodja lekarne v ortopedski bolnišnici Valdoltra Nataša Faganeli, nekdanja zastopnica družbe Emporio Medical, zdaj prokuristka v Advanti Jana Šturm, ortoped v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič in Mihael Štamberger Milošević, ki je sin Zorana Miloševića. Vseh 12 obtoženih je že na predobravnavnem naroku zanikalo krivdo.

Obramba je že nekajkrat izrazila začudenje, zakaj tožilec Krumpak ni dal na seznam obtoženih nekdanji lastnici družbe Emporio Medical Ano in Urško Jurkovič. Slednja naj bi v zameno za imuniteto kriminalistom razkrila dogajanje v korupcijski aferi v zdravstvu in imena vpletenih. Tožilec je na današnji obravnavi pojasnil, da je s sklepom iz decembra 2018 zavrgel kazensko ovadbo zoper Jurkovičevi, poroča STA.

Želel je dati pozitivni signal žvižgačem

"Korupcijo je zelo težko odkrivati, tudi pregon je zelo otežen. Zato sem se na podlagi pooblastil, ki mi jih dajeta kazenski zakonik in zakon o kazenskem postopku, odločil, da bom zoper njiju opustil kazenski pregon, in to v obliki sklepa o zavrženju kazenske ovadbe," pa je Krumpak naknadno pojasnil v izjavi za medije.

Poudaril je še, da se je tako odločil, ker je želel dati "pozitivni signal žvižgačem, naj pridejo in povedo o korupciji, ki jo bomo nato ustrezno preganjali".

Sodnica Fekonja je napovedala, da se bo glavna obravnava nadaljevala prihodnji ponedeljek, 20. januarja, ko bodo pred senat ljubljanskega okrožnega sodišča stopile prve priče, še poroča STA.