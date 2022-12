Kinodvorane brez uporabnega dovoljenja odprte že več kot pol leta

Kot je razvidno iz omenjenih kriterijev, med prioritetne naloge gradbene inšpekcije spada obravnava zadev, v katerih obstaja sum nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, javni red in mir, javno varnost ali za premoženje večje vrednosti. S kakšno stopnjo nujnosti je označen primer Supernove Ljubljane Rudnik, pa na inšpektoratu niso razkrili.

Kot je razvidno iz omenjenih kriterijev, med prioritetne naloge gradbene inšpekcije spada obravnava zadev, v katerih obstaja sum nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, javni red in mir, javno varnost ali za premoženje večje vrednosti. S kakšno stopnjo nujnosti je označen primer Supernove Ljubljane Rudnik, pa na inšpektoratu niso razkrili.

Nove kinodvorane v ljubljanskem nakupovalnem središču Supernova Rudnik, ki so obiskovalcem vrata odprle konec maja, so še vedno brez uporabnega dovoljenja, čeprav je to predpogoj za odprtje objekta. Na inšpektoratu za okolje in prostor, kjer so bili o zadevi seznanjeni iz medijev, so navedli, da nadzora v zvezi s tem še niso opravili.

Po pojasnilih ministrstva za okolje in prostor so gradbeno dovoljenje za prizidavo trgovskega središča in gradnjo parkirne hiše na Rudniku s pripadajočo komunalno infrastrukturo investitorju projekta, družbi Supernova Lju, izdali 11. junija 2020. Zahtevek za izdajo uporabnega dovoljenja pa je družba dala letos februarja.

Po izvedbi tehničnega pregleda objekta 24. marca je v nadaljevanju postopka investitor spremenil zahtevek za uporabno dovoljenje "le za del objekta", ki je bilo nato izdano 8. septembra.

Uporabno dovoljenje je predpogoj za odprtje objekta

Kar zadeva uporabno dovoljenje za uporabo kinodvoran, ki so prav tako del novega prizidka in jih najema Cineplexx, pa je Supernova Lju zahtevek za njegovo izdajo dala 17. maja. Ker so bile v okviru tehničnega pregleda 18. oktobra ugotovljene pomanjkljivosti, uporabno dovoljenje ni bilo izdano, so pojasnili na ministrstvu. "Treba je dopolniti predloženo dokumentacijo: projekt izvedenih del in dokazilo o zanesljivosti objekta," pa so dejali o konkretnih pomanjkljivostih, rok za dopolnitev katerih je 60 dni od opravljenega tehničnega pregleda.

Ob tem so izpostavili, da je uporabno dovoljenje predpogoj za odprtje objekta, zato omenjeni del Supernove na Rudniku ne bi smel obratovati brez njega. Na vprašanje, kako je mogoče, da kompleks vseeno deluje že več mesecev, pa so s prstom pokazali na inšpektorat za okolje in prostor. Ta je bil namreč o tem seznanjen šele iz novinarskih poizvedovanj tednika Mladina, ki je proti koncu novembra prva poročala o neobstoječem uporabnem dovoljenju za Cineplexxove kinodvorane. Kot so zatrdili na ministrstvu, je inšpektorat po tem "takoj sprožil inšpekcijskih postopek".

Inšpektorat: Za zdaj inšpekcijski nadzor še ni bil opravljen

Da so informacijo Mladinine novinarke evidentirali kot prijavo, so potrdili tudi na inšpektoratu in dodali, da kljub temu "za zdaj inšpekcijski nadzor še ni bil opravljen".

Kot so pojasnili, pri odpiranju novih inšpekcijskih postopkov "striktno upoštevajo metodologijo obravnave prijav". To v praksi pomeni, da med prijavami najprej rešujejo tiste, ki nakazujejo "najbolj pereče probleme oz. kršitve".

"V vsaki prijavi se preveri, ali je kršitev v pristojnosti organa in kako nujno jo je obravnavati. Nujnost se določa s kriteriji za določanje prioritet inšpektorata. Glede na to se prijavo evidentira v skupino (rang), v kateri so prijave z enako stopnjo nujnosti obravnave, pri čemer se prijave v rangih obravnavajo po vrstnem redu od najstarejše do najmlajše," so zapisali.

Pristojni inšpektor lahko odredi tudi prepoved uporabe objekta

Na vprašanje, zakaj nadzora morebiti niso opravili v okviru drugih zakonskih možnosti, ki jih imajo na razpolago – ne zgolj v okviru prijav za izvedbo inšpekcijskih nadzorov, temveč tudi v okviru akcij usmerjenih nadzorov –, pa so pojasnili, da so objekti v teh akcijah "naključno izbrani". Med temi naključno izbranimi objekti so v letošnji akciji med drugim izvedli tudi nadzor garaže v Supernovi, pri čemer nepravilnosti niso ugotovili.

V primeru ugotovitve neskladne uporabe objekta lahko pristojni inšpektor sicer odredi tudi prepoved uporabe objekta do izdaje uporabnega dovoljenja in izreče denarno kazen.

Središče so odprli aprila letos in ga povečali na 50 tisoč kvadratnih metrov

Nove prostore razširjenega nakupovalnega središča Supernova na Rudniku v Ljubljani, ki so se mu pridružili novi lokali, sedem kinodvoran, dva zabaviščna parka in fitnes, je skupina Supernova s sedežem v Gradcu uradno odprla 9. aprila letos. S 70 milijonov evrov vredno naložbo so središče povečali na 50 tisoč kvadratnih metrov, zaposlili pa so 800 novih sodelavcev.

Na slovenskem trgu so prisotni od leta 2002 z odprtjem dveh trgovin ter nakupovalnih središč v Ljubljani in Kopru. Danes ima po državi 24 nakupovalnih središč, nakupovalno središče na ljubljanskem Rudniku so odprli leta 2008.