Od petka do predvidoma sredine junija bo zaradi rekonstrukcije cestišča za ves promet zaprta Lorenzova cesta na odseku od krožišča pri nakupovalnem središču Supernova na ljubljanskem Rudniku do Ukmarjeve ulice. Istočasno pa bodo na ljubljanski občini sprostili popolno zaporo Jurčkove ceste in omenjenega krožišča, ki je doživelo temeljito prenovo.

Po lanski prenovi cestišča in komunalne infrastrukture na območju Jurčkove ceste med Peruzzijevo ulico in krožiščem Jurčkove, Betettove in Lorenzove ceste pri nakupovalnem središču Supernova, delavci družb Prenova - Gradbenik in KPL letos izvajajo tudi rekonstrukcijo tega osrednjega krožišča na območju poslovno-nakupovalne cone Rudnik.

Zdaj torej sledi še prenova dela Lorenzove ceste, ki od krožišča vodi v smeri Dolenjske ceste in predstavlja enega od uvozov v to nakupovalno cono.

Obvoz za obiskovalce in zaposlene na območju bo potekal po Ukmarjevi, Cvetkovi in Kumarjevi ulici, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Za lažji potek prometa pa bodo na občini sprostili popolno zaporo Jurčkove ceste in samega krožišča.