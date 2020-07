Ker se Janša ni opravičil za izjavo o Srebrenici, poslanci zapustili sejo #video

Na zadnji državnozborski seji pred parlamentarnimi počitnicami je poslanec Marko Koprivc iz vrst SD pozval predsednika vlade Janeza Janšo, naj se opraviči za svoj tvit, v katerem je zapisal, da se pokol v Srebrenici ne bi zgodil, če bi na območju nekdanje Jugoslavije počistili s komunistično ideologijo. Ker se Janša za svoj tvit ni takoj opravičil, so poslanci SD in nato še Levice sejo, na kateri premier odgovarja na poslanska vprašanja, protestno zapustili.

Na današnji razpravi so se znova razvnele strasti med koalicijo in opozicijo. Nadaljevanje zadnje seje pred parlamentarnimi počitnicami se je namesto s poslanskimi vprašanji začelo z zahtevo poslanca Marka Koprivca (SD) in nato še koordinatorja Levice Luke Meseca, naj se predsednik vlade Janez Janša opraviči za svoj sobotni tvit, v katerem je zapisal, da pokola v Srebrenici ne bi bilo, če bi Združeni narodi komunistične genocide obsodili enako kot holokavst. S tem je sprožil val odzivov, številne ogorčene tudi iz BiH.

Pokola v Srebrenici ne bi bilo, če bi na ozemlju bivše Jugoslavije po njenem razpadu počistili s komunistično ideologijo in obsodili povojne poboje v Sloveniji in drugod. #Srebrenica25 https://t.co/M98ATSevSr — Janez Janša (@JJansaSDS) July 11, 2020

Janša je v DZ sicer danes dejal, da če Slovenija ne bi Bošnjakom takrat, ko je bil sam minister za obrambo, pomagala, bi bilo žrtev petkrat več. "Prizadevamo si, da se resolucija Združenih narodov ustrezno dopolni," je poudaril.

Poslanci protestno zapustili državni zbor

Ko je Koprivc zaprosil predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča (SMC), naj pozove predsednika vlade Janšo, "da se opraviči vsem žrtvam Srebrenice za žaljiv tvit, ki ga je napisal pred dnevi", ga je Zorčič zavrnil, saj Koprivčev poziv ni bil del postopkovnega predloga. "Začetka seje ne bomo uporabili za razčiščevanje tistega, kar je napisano na Twitterju. Predlagam, da se držimo dnevnega reda poslovnika in gremo naprej na poslanska vprašanja," je dejal Zorčič.

Koprivec je nato izjavil, da če se Janša ne opraviči, poslanci in poslanke SD ne bodo sodelovali na seji in bodo zapustili državni zbor. Ker se Janša na poziv SD ni odzval, so poslanci SD to tudi storili. Koprivc je nato ob robu seje pojasnil, da so protestno zapustili dvorano, ker se jim zdi nedostojno sodelovati na seji, na kateri se Janša ni želel opravičiti za žaljiv tvit. "Menimo namreč, da je tvit nedopusten in žaljiv. Iz pietete do vseh žrtev in sorodnikov bi pričakovali najmanj, da se predsednik vlade za ta tvit opraviči," je povedal ob robu seje.

Opozoril je še, da povojni poboji niso povezani z genocidom v Srebrenici, oboje je treba obsojati, vendar se jih ne sme mešati. Genocid nima popolnoma ničesar s komunizmom, je dodal. Prepričan je, da bo imel tak zgodovinski revizionizem glede dogajanja v Srebrenici mednarodno razsežnost, piše STA.

Foto: STA

Sicer pa je ob odhodu poslancev SD iz državnega zbora naslednji besedo dobil Mesec. Kot je povedal, ta vlada vsak teden "sproducira novo afero", zato da se izogne kritikam svojega dela. "Ta konec tedna je bila to popolnoma nedostojna, nedržavniška in nemoralna izjava o Srebrenici, ki – kot so povedali kolegi iz Socialnih demokratov – posuva sol na rane 8.372 žrtvam genocida. Premier je genocid ne nazadnje zanikal, govori o pokolu in se za to zdaj ni bil pripravljen opravičiti," je povedal Mesec.

V nadaljevanju je Mesec dejal, da glede na to, da se predsednik vlade danes ni bil pripravljen opravičiti, tudi v Levici nočejo sodelovati na seji, zato so jo zapustili. Pri Levici so medtem tudi pozvali k jasni zavrnitvi politike, ki jo zagovarja SDS. Kot je opozoril Miha Kordiš, Janša in SDS zasledujeta iste politike, ki so pripeljale do Srebrenice.

Nekatere koalicijske stranke so se oddaljile od Janševega tvita

Tudi predsednik LMŠ Marjan Šarec je zgrožen nad tvitom Janše. Opozoril je, da je bil predsednik vlade žaljiv, namesto da bi se posvetil temu, kaj je treba narediti, da se kaj takega ne ponovi. Prepričan je še, da bodo imele izjave tudi slabe posledice za ugled Slovenije v svetu.

Foto: STA

Marko Bandelli iz SAB pa je ocenil, da bi se lahko Janša vzdržal takšnega tvita, saj da si v vlogi predsednika vlade ne more privoščiti takšnih izjav. Tudi nekatere koalicijske stranke so se oddaljile od premierjevega tvita. Zorčič je opozoril na minuto molka v državnem zboru, s katero so se poslanci poklonili žrtvam Srebrenice, obžaloval je, da tega Janša ni omenil v svojem tvitu. Po njegovem tvit predsednika vlade in takšna reinterpretacija zgodovine lahko škodita ugledu Slovenije.

Tudi njegov strankarski kolega Gregor Perič (SMC) se ne strinja z vsebino spornega tvita. "To ni čas za neka zanikanja, ampak za opozorila za vse nas, da se kaj takega ne ponovi," je povedal. Tudi v DeSUS se ne morejo strinjati s tvitom Janeza Janše, je ob robu seje dejal poslanec Franc Jurša. Po njegovem mnenju ni prav, da se v pietetnem vzdušju ob obletnici genocida v Srebrenici izjavi nekaj, kar je povezano z neko drugo zadevo v zgodovini, piše STA.