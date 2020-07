Janša se je sestal s predsednico Evropske komisije

Sestal se je s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom.

My first path after the swearing in of the new @govSlovenia led to the capital of #EU and @NATO headquarters. Thank you @eucopresident @vonderleyen @jensstoltenberg for open and concrete talks on our common future and security, #MFF, #RF and the challenges of the #COVID__19 pic.twitter.com/Q2kAu8ebDw