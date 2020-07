Janša: Ministra Hojsa sem prosil, naj še enkrat premisli o odstopu

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je odstopil ob hišnih preiskavah, v katerih je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) iskal dokaze za sum kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in javna sredstva, ki se nanašajo na sume nepravilnosti pri naročilu in dobavi zaščitne in medicinske opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa. Preiskovalci so takrat zaslišali tudi gospodarskega ministra Zdravka Počivalška.

Minister Hojs je takrat dejal, da nepreklicno odstopa, ker je ta preiskava politično motivirana. Dodal je, da je predsednik vlade Janez Janša njegov odstop sprejel. A premier obvestila o tem ni poslal v državni zbor, zato Hojsu mandat ni prenehal.

Upa, da si bo Hojs premislil

Danes pa je Janša za TV Slovenija pojasnil, da je ministra prosil, da naj počaka z odločitvijo in še enkrat premisli, vsaj dokler ne bo nove rešitve, ker smo v položaju, ko ministra za notranje zadeve, ki je operativen 24 ur na dan, nujno potrebujemo. "Če si gospod Hojs ne bo premislil, bom to kuverto odprl, ampak takrat, ko bom imel za to mesto novega človeka," je dodal.