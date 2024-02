Komisija znova brez odgovorov o poslovanju Golobovega podjetja z državnimi podjetji

Na današnji nujni seji naj bi na zahtevo NSi razpravljali o poslovanju podjetja Star Solar s podjetji v državni lasti, predvsem državnim operaterjem trga z električno energijo Borzenom. V NSi namreč menijo, da je treba razčistiti, ali gre za kršitev zakona o preprečevanju korupcije in kako je Golob, ki je izključni lastnik podjetja postal po razvezi zakonske zveze, zagotovil nepristranskost.

Med drugim jih zanima, zakaj je Borzen temu podjetju nakazal več sredstev, kot je to prikazalo celotnih prihodkov od prodaje, in zakaj se je družina Golob odločila za "tako zapleteno strukturo financiranja odkupa podjetja Star Solar". Primer v predhodnem preizkusu sicer obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Kabinet premierja: Nimajo pristojnosti

Kabinet predsednika vlade je 2. februarja komisijo obvestil, da se premier seje ne bo udeležil. Kot so pojasnili v torkovem sporočilu za javnost, skladno s poslovnikom DZ v pristojnost komisije sodi zgolj nadzorovanje javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je država. Družba Star Solar, katere lastnik je premier, pa ni javno podjetje. Prav tako komisija DZ nima pristojnosti za nadzor nad izvrševanjem zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so spomnili. Dodali so, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za funkcionarje tudi ne prepoveduje lastništva v podjetjih.

"Predsednik vlade je javno že večkrat pojasnil, da podjetje Star Solar ne posluje z državo. Od leta 2012 je del podporne sheme za proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov, v katero je vključenih več kot 3.200 sončnih elektrarn. Star Solar je torej le eno izmed njih," so med drugim navedli.

Vrtovec: Gre za porabo proračunskih sredstev

Kot je danes poudaril Vrtovec, ne gre za nadzor podjetja Star Solar, temveč porabe proračunskih sredstev. "Nesmiselno je, da razpravljamo, ne da bi slišali predsednika vlade, zato bom sejo znova prekinil in mu dal tretjo priložnost," je napovedal. O tem naj bi komisija namreč razpravljala že januarja, a so sejo zaradi premierjevega opravičila prestavili na danes.

Razočaranje zaradi premierjevega "izogibanja" udeležbi je izrazil tudi Jani Prednik (SD). Kot je poudaril, očitki o izogibanju plačevanju davkov namreč niso nedolžni. "Davki so namreč bistveni za delovanje naše države. Plačujemo jih vsi in verjetno je predsednik vlade, ki je druga figura v državi, prvi, ki bi moral biti za zgled državljanom," je dodal. Napovedal je tudi, da bodo v SD vse predlagane sklepe komisije podprli.

V NSi želijo KPK med drugim pozvati k prednostni obravnavi zadeve, vlado pa k pripravi poročila o Golobovem izogibanju nasprotju interesov v razmerju do Borzena. Finančno upravo bi morali po njihovem mnenju pozvati k natančnemu pregledu poslovanja Star Solar, Borzen pa k pripravi poročila o izplačilih v okviru podpornih shem za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in visoko učinkovito soproizvodnjo toplote in elektrike od leta 2010.

Poslanca Svobode Tomaž Lah in Lenart Žavbi sta predlagala nadaljevanje seje. Lah je ocenil, da želi NSi širšo razpravo o energetskih temah, za kar da premierjeva prisotnost ni nujna. Po Žavbijevih besedah pa gre pri zahtevi NSi za deplasirane špekulacije in zmazek, na kar premierju ni treba odgovarjati.