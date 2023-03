Kdo so prejemniki nagrad Gospodarske zbornice Slovenije?

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2022. Prejmejo jih direktorji družb ZZI Igor Zorko, Q Techna Andrej Lešnjak, GIC Gradnje Ivan Cajzek, KO-SI Primož Mlačnik in L-Tek Radko Luzar.

Nagrade, ki jih GZS gospodarstvenikom podeljuje kot priznanje za njihovo večletno uspešno vodenje podjetja, bodo prejeli na slovesnosti, ki se ravnokar začenja v Cankarjevem domu.

Igor Zorko iz družinskega podjetja ZZI

Igor Zorko se je v ljubljanskem družinskem podjetju ZZI zaposlil leta 1996 že med študijem in po upokojitvi očeta leta 2006 prevzel vodenje družbe. Od takrat jo vodi skupaj z bratoma in sestro.

ZZI je IKT podjetje, ki po pojasnilih GZS temelji na odgovornem odnosu do zaposlenih, družbe in okolja. Med drugim je avtor slovenskega in črnogorskega carinskega sistema ter več drugih kritičnih informacijskih sistemov javne uprave. Od 2014 domačemu trgu in tujim uporabnikom ponuja storitve medpodjetniškega ePoslovanja na bizBox platformi, ki jo uporablja okoli 17 tisoč podjetij in 34 tisoč uporabnikov. Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po 23-odstotni stopnji, dodana vrednost pa se je v tem obdobju povečala za 30 odstotkov na leto.

Andrej Lešnjak direktor družbe Q Techna

Doktor strojništva Andrej Lešnjak je direktor družbe Q Techna iz Ljubljane od 2001. Q Techna je ena od vodilnih slovenskih družb na področju zagotavljanja in kontrole kakovosti, izobraževanja in certificiranja na elektroenergetskih, farmacevtskih, infrastrukturnih objektih ter na preostalih objektih, ki vključujejo zahtevne tehnologije. Lastno znanje, ki so ga pridobili v treh desetletjih obstoja, nadgrajujejo s povezovanji z drugimi centri znanj oziroma z dobavitelji specialne preskusne opreme.

S svojimi storitvami so prisotni od Azije do Severne Amerike, v zadnjem letu je podjetju po navedbah GZS uspel tudi preboj na zahteven trg Združenih arabskih emiratov. Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po nekaj več kot šestodstotni stopnji, dodana vrednost pa se je v tem obdobju povečala za sedem odstotkov na letu.

Ivana Cizjek iz podjetja GIC Gradnje

Ivan Cajzek, sicer tudi podjetnik leta za 2022 po izboru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je podjetje GIC Gradnje ustanovil leta 1990, v obdobju njegovega 32-letnega vodenja pa je postalo prepoznaven igralec na trgu v Sloveniji in v delu Hrvaške. Pred nekaj leti je nastala tudi skupina GIC, v kateri posluje več kot 10 podjetij.

Družba GIC Gradnje se ukvarja z izvajanjem celovitih storitev v gradbeni panogi in sodeluje tudi pri najzahtevnejših projektih, kot so letališča, pametne tovarne, poslovne stavbe ... Podjetje se ponaša z več kot tisoč dokončanimi projekti, med drugim je pred nedavnim zgradilo novi terminal na ljubljanskem letališču.

V GZS dodajajo, da je GIC Gradnje eno od redkih podjetij iz panoge, ki imajo prijavljeno raziskovalno-razvojno dejavnost pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), družba pa sodeluje tudi v številnih mednarodnih konzorcijih. Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po petodstotni stopnji, ustvarjena dodana vrednost pa se je v tem obdobju povečala za osem odstotkov na leto.

Primož Mlačnik iz slovenjgraškega podjetja KO-SI

Primož Mlačnik je medtem direktor slovenjgraškega podjetja KO-SI od leta 2007. Družba je eden od vodilnih proizvajalcev tehnoloških izdelkov iz naravnih vlaken na evropskem trgu. S svojimi izdelki so prisotni v več kot 30 državah. V podjetju po navedbah GZS sledijo napredku biotehnologije in eko-vezivnih materialov ter se povezujejo s ponudniki in univerzitetnimi centri znanj. V podjetju raziskujejo možnost uporabe novih naravnih materialov za tehnične namene, predvsem uporabo ostankov rastlin, ki so v veliki meri neizkoriščeni.

Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po sedemodstotni stopnji, ustvarjena dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 20 odstotkov letno. Podjetje tudi razvija in opremlja lastni proizvodni proces z elementi integrirane avtomatizacije, vzpostavlja pa tudi lastno lokalno energetsko omrežje.

Radko Luzar iz šentjernejskega podjetja L-Tek

Radko Luzar je medtem šentjernejsko podjetje L-Tek ustanovil leta 1994. L-Tek je specializirano podjetje, usmerjeno v raziskave, razvoj in proizvodnjo elektronskih modulov, elektromehanskih komponent in programskih rešitev za raznovrstne panoge. Velja za ponudnika celovitih rešitev, od ideje do produkta, od svetovanja do zagotavljanja kakovostne serijske proizvodnje ter izdelave kompleksnih visokotehnoloških proizvodov majhnih in velikih serij.

V GZS izpostavljajo, da je podjetje zelo razvojno-raziskovalno naravnano. Njihovi razvojniki skupaj s partnerji delujejo na segmentu rešitev interneta stvari, medicinskih pripomočkov in razvoju tehnoloških postopkov za lastne potrebe. Med izvoznimi trgi prednjačijo zahodnoevropske članice EU ter Švica in Velika Britanija. Čisti prihodki v družbi v zadnjih treh letih rastejo povprečno po 22-odstotni stopnji, dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 26 odstotkov letno.

Nagrade GZS letos podeljujejo 55. po vrsti. Namenjene so gospodarstvenikom, ki trajnostno ustvarjajo presežke, prejemniki pa se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje. Vključno z letošnjimi nagrajenci je nagrado GZS doslej prejelo 360 gospodarstvenikov in 30 gospodarstvenic.