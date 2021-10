Na dnevnem redu oktobrske seje državnega zbora poteka tudi druga obravnava predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Predlog je že dobil podporo številnih pomembnih zbornic.

Predloga sta med drugim pripravljena z namenom pomoči gospodarstvu in prebivalstvu pri okrevanju po pandemiji bolezni covid-19 ter z namenom njune administrativne razbremenitve. To pomeni, da bodo predlagane spremembe in dopolnitve pomembno pripomogle k hitrejšemu okrevanju in rasti slovenskega gospodarstva kot tudi k zadržanju kompetentnega kadra na slovenskem trgu dela.

Predlagane spremembe so podprli na Trgovinski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Združenju delodajalcev Slovenije in Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.

Svojo podporo so omenjene zbornice v posebnem pismu izrazile ter naslovile na državni zbor oziroma predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča ter vodje poslanskih skupin.

Podporo, ki so jo zbornice izrazile v posebnem pismu, si lahko preberete tukaj

Kaj predlog sploh vsebuje?

Predlagana je nižja obdavčitev od 12,5 odstotka in uvrstitev države na seznam s strani ministra za finance. S tem bosta določeni dve podlagi za seznam oziroma podlaga za dva seznama. Z ohranitvijo podlage za nacionalni seznam se ohrani davčna suverenost Slovenije, da udejanja svojo davčno politiko, zlasti če se okoliščine seznama EU spremenijo. V poglavju o nadzorovanih tujih družbah pa se predlaga vezanje izjeme glede vsebinskega pogoja na povezavo z jurisdikcijami s seznama.

Predlagana je vključitev, ki ureja hibridna neskladja. Če bi se po domači davčni zakonodaji oseba v Sloveniji obravnavala kot davčno transparentna, po davčnem pravu jurisdikcije vlagateljev pa kot davčno netransparentna, je predlagano, da je ta oseba rezident in se torej dohodek te osebe obdavči ob izpolnitvi vseh pogojev predmetne določbe.

Spremembe pri priznavanju davčnih odhodkov

Predlog zakona nadgrajuje tudi veljavne olajšave, zlasti olajšavi za donacije in za zaposlovanje, ter določa novo olajšavo za vlaganja v zelen in digitalni prehod.

Predlog zakona določa spremembe in dopolnitve pri priznavanju davčnih odhodkov. Pri priznavanju rezervacij kot davčno priznanih odhodkov ob oblikovanju se priznavanje določi jasneje. Nadalje se predlaga tudi prehodno obdobje za ugodnejše priznavanje odhodkov za rezervacije za pokojnine, za rezervacije za jubilejne nagrade in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi. Predlaga se enostavnejše priznavanje odpisa terjatev kot odhodka za položaje postopkov prisilne poravnave oziroma stečajnih postopkov.