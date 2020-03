Kdo so kandidati za Janševe ministre?

V državnem zboru so se ob 11. uri sestali predsedniki parlamentarnih strank, ki bodo sodelovali v novi Janševi vladi. Dogovarjali naj bi se o imenih ministrskih kandidatov in o novem predsedniku državnega zbora. Odločitve morajo potrditi še izvršilni odbori strank.

Dan po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja je pričakovati razkritje nekaterih imen za ministrske kandidate. V javnosti je sicer že zaokrožilo nekaj imen možnih kandidatov. Katera imena se omenjajo?

Ministrstvo za notranje zadeve naj bi po nekaterih informacijah vodil Aleš Hojs, ki je v drugi Janševi vladi že vodil obrambni resor. Ministrstvo za finance naj bi prevzel Andrej Šircelj, za okolje in prostor pa se omenja Andreja Vizjaka. Zunanje ministrstvo naj bi zasedel Anže Logar, službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko pa naj bi pripadla Zvonetu Černaču. Nekateri mediji so poročali, da bo novi minister za kulturo Damjan Damjanovič, nekdanji direktor Slovenske filharmonije, a po naših informacijah to ne drži.

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek naj bi ostal minister za gospodarstvo, ministrstvo za izobraževanje, ki ga bo vodila SMC, naj bi prevzela Simona Kustec ali Mitja Slavinec, ministrstvo za javno upravo Urška Ban ali Robert Celec, pravosodje pa naj bi skoraj gotovo prevzela Lilijana Kozlovič, ki se je v preteklosti znašla na nasprotnih bregovih s SDS.

Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec bo ostala na ministrstvu za kmetijstvu, zdravstveni resor pa naj bi prevzel Tomaž Gantar, ki je ta resor že vodil v drugi Janševi vladi.

Predsednik NSi Matej Tonin bo prevzel obrambni resor, ministrstvo za infrastrukturo pa naj bi po poročanju nekaterih medijev prevzel Jernej Vrtovec.

Potem ko je bil Janša včeraj izvoljen za mandatarja za sestavo vlade mora najpozneje v 15 dneh državnemu zboru predložiti seznam ministrskih kandidatov. Ti morajo nato prestati zaslišanje pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, kar naj bi se po neuradnih informacijah zgodilo v prihodnjem tednu. DZ bi tako lahko vlado potrdil že konec prihodnjega tedna.