Počivalšek: Nova vladna koalicija ni pakt s hudičem

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je na družbenem omrežju Facebooku delil zapis, v katerem se je dotaknil očitkov, ki so nanj leteli med sestavljanjem nove vladne koalicije pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Ljudje, ki so me volili na državnozborskih volitvah leta 2018, v tem, da sem se sposoben pogovarjati z ljudmi različnih nazorov, ne vidijo ukrivljene hrbtenice, temveč močan značaj, je poudaril Počivalšek. Ob tem je dodal, da nova vladna koalicija ni pakt s hudičem, ampak zaveza s Slovenijo.

"Od tega, kar kjerkoli ustvarimo, pa naj bo to za strojem, v laboratoriju, učilnici, polju ali ateljeju, imamo vsi več. Od tega, ko žalimo, imamo vsi manj," je v daljšem zapis na družbenem omrežju Facebook poudaril prvi mož SMC Zdravko Počivalšek. "Beseda izdajstvo je težka. Tisti, ki jo zlahka izgovarjajo, tega ne počnejo, ker bi si želeli, da bi Slovenija prerasla idejo o tem, da se moramo deliti. Ugaja jim okolje, kjer je brat bratu sovražnik in sosed sosedu tujec," je prepričan aktualni gospodarski minister.

Počivalšek: Če bi delal z egoistično računico, bi me moji ljudje zavrgli

Vsem, ki so v zadnjih tednih vanj usmerili različne očitke, Počivalšek odgovarja, da je odrasel v okolju, kjer so se morali ljudje za vsak dinar, kasneje tolar in zdaj evro bolj potruditi kot ljudje v večjih mestih ali središčih: "Svoje osnovno znanje, ki sem ga pridobil med študijem, sem želel dokazati doma, da bi nam bilo vsem bolje. Vem, kaj pomeni ustvarjati z lastnim znanjem in lastnimi rokami."

"Zgodbe, katerih del sem bil, so zelo vplivale na podobo mojih domačih krajev. Če bi jih delal z egoistično računico, ne bi imel možnosti popravnega izpita. Moji ljudje bi me zavrgli," je poudaril Počivalšek. Delati pošteno, delati skupaj in delati z misijo na posledice so temelji moje lastne ustave, je sporočil prvi mož SMC in dodal, da se tega drži tudi v politiki.

"Ne vidijo ukrivljene hrbtenice, temveč močan značaj"

"Leta 2018 sem na volitvah v državni zbor kandidiral kot Zdravko. Moj program so bile potrebe ljudi v Obsotelju. Dobil sem 19 odstotkov njihovih glasov, največ od vseh kandidatov SMC. Ti ljudje so me "poslali" v Ljubljano zato, da bi naredil nekaj dobrega in ne zato, da bi se šel visoko politiko. Danes od mene pričakujejo isto in v tem, da sem se sposoben pogovarjati z ljudmi drugačnih nazorov, ne vidijo ukrivljene hrbtenice, temveč močan značaj," je poudaril Počivalšek.

Nova vladna koalicija po besedah Zdravka Počivalška ni pakt s hudičem, ampak zaveza s Slovenijo. Foto: STA

"Znan sem po tem, da raje delam kot govorim. Raje poslušam kot prepričujem. Zato mi je tuje v kamere in mikrofone pojasnjevati vsako svojo odločitev. Mi je pa zato toliko prijetneje biti med ljudmi, ki uživajo sadove ukrepov, sprejetih pod mojim vodenjem ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo," je pojasnil Počivalšek.

Prvi mož SMC: Vem, da sem veliko tvegal, ko sem se trudil za dogovor

: "S tistim njenim delom, ki je že pozabil, da nam je šlo v zgodovini najbolje, ko so bili v navezi politiki različnih pogledov. Pa s tistim, ki si želi, da bi se bili politiki med seboj sposobni pogovarjati predvsem za mizo. Pa s tistim, ki ne razumejo, da si največ polen pod noge nastavimo sami."

"Vem, da sem veliko tvegal s tem, ko sem se trudil za dogovor. Ko nisem poslušal programiranega dela politike, ki je z enim odstopom želela spet spraviti na kolena vso državo. A mnogo več bi tvegal, če bi popustil želji po novi politični predstavi par excellence in pozabil na to, kar mi moji ljudje tako radi rečejo: Zdravko, bodi pameten!," je še dodal Počivalšek.