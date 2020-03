Kandidat za predsednika državnega zbora je Igor Zorčič

Kot je v današnjem zapisu na strani stranke SMC na Facebooku navedel njen predsednik Zdravko Počivalšek, je koalicijskim partnerjem kot kandidata za predsednika državnega zbora predlagal poslanca iz njihovih vrst Igorja Zorčiča, ki je po njegovem mnenju izkušen poslanec.

Od njega pričakuje odločnost in potrpežljivost

Zorčič je bil v državni zbor izvoljen dvakrat - najprej leta 2014, nato še leta 2018, obakrat v svojem domačem okraju v Brežicah. Pred svojo politično kariero je deloval kot odvetnik.

"Menim, da bo državni zbor vodil dobro, s pravo mero odločnosti in veliko mero potrpežljivosti, brez katere je opravljanje najzahtevnejših funkcij v politiki nemogoče. Njegova pravniška narava mu daje sposobnost analitičnega pogleda na razmere in dogodke, izkušnje v odvetništvu pa so okrepile njegovo sposobnost pogajanj in tehtne presoje. Vse to mi, ob vedenju, da je kolega Igor tudi izkušen politični vodja, daje zaupanje v obdobje, ko bo v državnem zboru prvi med enakimi," je zapisal Počivalšek.

Predsednik stranke SMC Počivalšek meni, da bo Zorčič kos funkciji predsednika državnega zbora. Foto: STA

Predsednik SMC je ob tem poudaril, da od njega pričakuje, da bo DZ vodil spoštljivo in odgovorno, v čast parlamentarizmu in ob doslednem upoštevanju načela ločitve zakonodajne od izvršne veje oblasti.

"Pričakujem, da bodo procesi v hramu demokracije pregledni in zanesljivi, da bo njegov odnos do javnosti odprt in povezovalen in da bo zaupanje v to ustanovo zaradi njegovega načina dela raslo. Želim si, da bi bila njegova vrata vedno odprta za dobre pobude in ljudi, ki želijo biti bolj vpeti v procese odločanja in del pozitivnih sprememb," je še pojasnil Počivalšek.