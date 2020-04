Kdo nadzira nacionalko?

Trenutna sestava nadzornega sveta RTV Slovenija ne upošteva zastopanosti političnih strank v državnem zboru, kot to zahteva zakon o RTV, zato poslanske skupine SDS, NSi, SMC in DeSUS predlagajo razrešitev dveh nadzornikov in imenovanje dveh novih, med katerima bi bil tudi predstavnik zdajšnje opozicije.

Mandatno-volilna komisija državnega zbora bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog imenovanja osmih članov programskega sveta RTV Slovenija. Kandidatov za položaj je 62. Med njimi je tudi nekaj znanih imen, kot so:

- nekdanji televizijski voditelj Slavko Bobovnik,

- strokovnjak za komuniciranje Edvard Kadič,

- operna pevka Alenka Gotar,

- pisatelj in založnik Mitja Čander,

- medijski aktivist Domen Savič,

- nekdanji državni sekretar na ministrstvu za finance Tomaž Štih,

- psihoanalitik Roman Vodeb.

Imenovanje osmih kandidatov, ki jih bo izbrala komisija, bo potrjeval državni zbor.

Zakon pravi: Upoštevati je treba zastopanost strank v DZ

Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec pa je medtem včeraj v imenu svoje poslanske skupine ter poslanskih skupin SMC, DeSUS in NSi na predsednika komisije Ivana Hršaka (DeSUS) naslovil predlog, da bi komisija na današnji seji obravnavala še razrešitev dveh članov nadzornega sveta RTV Slovenija.

Omenjene poslanske skupine v predlogu pojasnjujejo, da trenutna sestava nadzornega sveta RTV Slovenija ne upošteva zastopanosti političnih strank v državnem zboru, kot to med drugim določa 26. člen zakona o RTV, v katerem je med drugim zapisano:



RTV Slovenija ima Nadzorni svet, ki šteje 11 članov. Državni zbor imenuje pet članov, pri čemer mora upoštevati zastopanost političnih strank v državnem zboru, štiri člane imenuje vlada, zaposleni v javnem zavodu RTV Slovenija pa na neposrednih volitvah izmed sebe izvolijo dva člana.

V nadzornem svetu RTV namreč ni nobenega kandidata SDS, saj je bil po odstopu Damjana Damjanoviča, ki je bil leta 2017 izvoljen na predlog SDS, marca 2018 za novega nadzornika izvoljen predstavnik NSi Janez Čadež. NSi je imela takrat šest poslancev, SDS pa 19.

Koalicijske stranke zato predlagajo razrešitev Danila Tomšiča in Boruta Žagarja, ki ju je v nadzorni svet RTV imenoval državni zbor, in imenovanje dveh novih nadzornikov, med katerima bi bil tudi predstavnik zdajšnje opozicije.

Kakšna je sestava nadzornega sveta?

Nadzorni svet RTV Slovenija ima enajst članov. Pet jih na predlog poslanskih skupin imenuje državni zbor, štiri vlada, dva pa zaposleni na RTV Slovenija.

Vlada je sicer pred dnevi razrešila tri člane nadzornega sveta in imenovala tri nove. Matjaža Medveda, Ireno Ostrouško in Petro Majer so zamenjali Borut Rončević, Anton Tomažič in Drago Zadergal.

Marko Bandelli je bil nekoč predsednik nadzornega sveta RTV. Foto: STA

V preteklosti so se v nadzornem svetu pogosto dogajale menjave, ko so nadzorniki prevzemali politične funkcije. Aktualni poslanec Stranke Alenke Bratušek Marko Bandelli je tako leta 2014 odstopil s položaja predsednika nadzornega sveta RTV, ko je postal član sveta stranke, ki se je takrat imenovala Zavezništvo Alenke Bratušek.



Matjaž Rakovec iz SD pa je kot nadzornik odstopil, potem ko je bil v drugem krogu lokalnih volitev leta 2018 izvoljen za župana Kranja.