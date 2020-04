Tudi avstrijska vlada se žrtvuje zaradi koronavirusa

Člani avstrijske vlade se bodo v pandemiji koronavirusne bolezni 19 odpovedali po eni plači in jo namenili organizaciji, ki si jo bodo izbrali, sta sporočila avstrijski kancler Sebastian Kurz in podkancler Werner Kogler. Podrobnosti bodo pojasnili v prihodnjih dneh.

Po besedah kanclerja Sebastiana Kurza naj bi bil prispevek članov vlade znak solidarnosti v času, ko se morajo milijoni ljudi marsičemu odreči ali so se znašli v težkem finančnem položaju, poroča STA.

"Vsaka ministrica, vsak minister, vsaka državna sekretarka in državni sekretar bodo premišljeno donirali po eno neto plačo organizaciji, ki po njihovem mnenju pomembno prispeva k temu, da bomo skupaj kar se da uspešno prebrodili to krizo," je dejal podkancler Werner Kogler.

Slovenski funkcionarji so se odpovedali tretjini plače

Za čas trajanja epidemije so si osnovne plače za 30 odstotkov znižali tudi slovenski funkcionarji. Znižanje zadeva predsednika republike, predsednika vlade, generalnega sekretarja vlade, ministre, državne sekretarje, svetovalce predsednika republike, generalnega sekretarja urada predsednika republike, šefa kabineta predsednika republike in poslance ter funkcionarje v drugih državnih organih. Enako znižanje velja tudi za nadomestila plač nekdanjih funkcionarjev in tudi za plače funkcionarjev, ki so nastopili funkcijo po uveljavitvi tega zakona. Zakon ne znižuje plač funkcionarjem sodstva, funkcionarjem ustavnega sodišča in županom.

Tudi poslanca iz vrst SDS Milan Zver in Romana Tomc sta napovedala, da bosta v solidarnostni sklad za boj proti covid-19 nakazovala 30 odstotkov plače, čeprav obširni protikoronski zakon evropskih funkcionarjev ne zajema. "Pohvalno in posnemanja vredno," se je na Twitterju tedaj odzval premier Janez Janša. Dodal je, da "podobno gesto pričakuje tudi od preostalih slovenskih (in drugih) funkcionarjev na dobro plačanih službah v EU in po svetu ter sodnikov in urednikov #MSM, ki jih zakon neposredno ne zadeva".