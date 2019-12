Kdo je pripeljal Jelinčičevo poslanko v Janšev tabor?

"Tako je. To je pravilna informacija," je navedbe o tem, da naj bi k prestopu poslanke Lidije Ivanuše iz SNS v SDS pripomogel prav poslanec SDS Marijan Pojbič, komentiral prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je v povezavi z domnevno vlogo Pojbiča pri prestopu Ivanuše v državnem zboru govoril tudi z novinarji. Omenjena poslanka je sicer znana tudi kot lastnica erotičnega salona v Arji vasi.

"Ta zadeva je trajala dolgo časa in samo čakali smo, kdaj bo našla izgovor. Zdaj ga je našla, napisali pa so ji ga v SDS, da se malo opraviči," je poudaril Jelinčič in dodal, da se je prestop poslanke nakazoval že dlje časa. Ob tem je tudi zavrnil namigovanja, da bi se za izstop iz SNS lahko odločil tudi poslanec Jani Ivanuša.

Pojbič: To je popolnoma njena osebna odločitev

Pojbič je v odzivu na prej omenjene navedbe povedal, da ni nobena skrivnost, da so z omenjeno poslanko že leta družinski prijatelji, hkrati pa je poudaril, da se je Ivanuša samostojno odločila, da izstopi iz SNS in vstopi v SDS. "Jaz je nikdar in nikoli z enim stavkom nisem nagovarjal, da bi vstopila v SDS. V državnem zboru se pogovarjam z vsemi poslankami in poslanci, tudi z gospo Ivanušo in gospodom Jelinčičem, se je pa sama odločila tako, kot se je odločila," je poudaril Pojbič.

Poslanec SDS Marjan Pojbič je zavrnil navedbe, da naj bi poslanko Lidijo Ivanušo nagovoril k prestopu iz SNS v SDS. Foto: STA

"Res je, da sva z gospodom Jelinčičem govorila tudi o njej kot o poslanski v SNS. Govorila sva o tem, ampak ne v kontekstu, da bi kdorkoli kogarkoli na kakršenkoli način nagovarjal. Gospod Jelinčič to zelo dobro ve in je zagotovo najbolj ključen človek, da je prišlo do tega prestopa," je še pojasnil Pojbič.

Janša: Naša vrata so odprta za vse, ki imajo pokončno hrbtenico

V SDS ob tem poudarjajo, da se je Ivanuša za prestop odločila sama in odločno zavračajo navedbe, da bi pri tem kdorkoli pritiskal nanjo. Novi poslanki je medtem na Twitterju dobrodošlico že izrekel predsednik SDS Janez Janša. "Naša vrata so odprta za vse ljudi dobre volje, ki jim je mar za Slovenijo in imajo pokončno hrbtenico," je zapisal Janša, svoji objavi pa je dodal ključnik Viribus Unitis.

@IvanusaLidija Dobrodošla v @strankaSDS in v naši poslanski skupini. Naša vrata so odprta za vse ljudi dobre volje, ki jim je mar za Slovenijo in imajo pokončno hrbtenico. #ViribusUnitis https://t.co/Bbf0toaLET — Janez Janša (@JJansaSDS) 20 December 2019

Prevod omenjenega latinskega izraza pomeni Z združenimi močmi. Gre za geslo dvojne monarhije Avstro-Ogrske in osebni moto avstrijskega cesarja Franca Jožefa I. Beseda se lahko nanaša tudi na ime bojne ladje SMS Viribus Unitis pod okriljem avstro-ogrske vojne mornarice. Omenjeno ladjo sta prvega novembra leta 1918 v Pulju z nastavljeno mino potopila italijanska pomorska diverzanta.