Poslanka zapustila Jelinčiča in prestopila k Janši

Poslanka SNS Lidija Ivanuša je izstopila iz Jelinčičeve stranke in prestopila k Janševi SDS. Kot razlog navaja vrednotno in profesionalno nezdružljivost stališč z vodstvom stranke.

Poslanka SNS Lidija Ivanuša je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da je z današnjim dnem nepreklicno izstopila iz članstva Slovenske nacionalne stranke (SNS) in iz poslanske skupine SNS.

Po njenih navedbah so razlogi za izstop v vrednotni in profesionalni nezdružljivosti stališč z vodstvom stranke. "Iskreno sem hvaležna vsem volivkam in volivcem, ki ste mi zaupali svoj glas na državnozborskih volitvah, in prav iz odgovornosti do vašega zaupanja sem morala sprejeti to odločitev. Ravnanja Slovenske nacionalne stranke v zadnjem času ne odražajo ciljev in vrednot, ki so zapisane v programskih dokumentih stranke in zaradi katerih sem se odločila za aktivno politično udejstvovanje. Mnogi med vami ste me upravičeno spraševali, zakaj podpiramo vlado, ki izvaja promigrantsko politiko, zakaj glasujemo proti višjim povprečninam, ki bi omogočile bistveno hitrejši razvoj slovenskih občin. Iz vaših besed je bilo moč razbrati očitke, da se prodajamo v zameno za politično funkcijo," je pojasnila Ivanuševa.

Brez težav se poistoveti z vrednotami SDS

Zapisala je še, da se v politiko ni podala zato, da bi si reševala svojo eksistenco, niti zato, da bi kimala in delovala v nasprotju s svojimi prepričanji.

"V politiko sem šla zato, ker želim konkretno prispevati k boljšemu življenju državljank in državljanov. Tega v okviru Slovenske nacionalne stranke ne morem uresničevati, zato je izstop edina možna in korektna odločitev," je prepričana Ivanuša.

Ker se zaveda, da bi imela kot samostojna poslanka v parlamentu težko bistven vpliv na politično odločanje, je sprejela odločitev, da se kot članica pridruži Slovenski demokratski stranki (SDS) in njeni poslanski skupini. "Njene vrednote domoljubja, nacionalne varnosti, skrbi za slovenske državljane, podjetnike, starejše … so tiste vrednote, s katerimi se lahko brez težav poistovetim ter upam na korektno in produktivno sodelovanje," je prepričana Ivanuša.

Novi članici največje opozicijske stranke je dobrodošlico na Twitterju že izrekel prvak SDS Janez Janša. "Naša vrata so odprta za vse ljudi dobre volje, ki jim je mar za Slovenijo in imajo pokončno hrbtenico," je zapisal.